Fotos von syrischen Müttern in Griechenland Flucht in anderen Umständen

Mein Name ist Fatma Hamido und ich bin 21 Jahre alt. Ich habe einen Jungen und ein kleines Mädchen. Als ich im sechsten Monat schwanger war, flüchtete ich von Syrien in die Türkei, wo ich ein paar Tage bei Verwandten blieb.

Während meiner Flucht war ich wahnsinnig müde. Ich musste meinen Sohn die ganze Zeit tragen. Wenn wir aber in Syrien geblieben wären, hätten mein Mann und mein Kind in ständiger Gefahr geschwebt. Und ohne sie hätte ich nicht mehr weiterleben können. Diese Gedanken gaben mir die Stärke, immer weiterzulaufen.

So sind wir schließlich mit einem Boot auf die Insel Lesbos gekommen. Nach zwei Wochen dort sind wir weiter nach Athen gezogen, wo ich in einem Krankenhaus meine Tochter zur Welt brachte. Die Ärzte kümmerten sich dort sehr gut um mich. Nach zwei Tagen brachten sie mich und meine Tochter in das Flüchtlingslager Myrsini. Sie ist jetzt zwei Monate alt.

Eigentlich hatte ich gar nicht schwanger werden wollen, aber es war Gottes Wille. Zuerst versuchte ich mit Tabletten eine Abtreibung zu erzwingen, aber das klappte nicht. Dann spürte ich das Herz des Babys in mir schlagen. Also sagte ich mir, dass jedes Baby eine Chance verdient, und ich entschied, das Kind zu bekommen.