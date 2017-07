Flüchtlingsdeal mit der Türkei "Die EU lässt sich sicher nicht erpressen"

Die Europäische Union ist nach Auffassung von EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn in der Flüchtlingsfrage von der Türkei heute weit weniger abhängig als noch vor zwei Jahren. "Die Europäische Union lässt sich sicher nicht erpressen", sagte Hahn dem SPIEGEL. "Wir hatten 2015 eine Situation, in der Migranten weitgehend unkontrolliert in die EU gelangt sind." Inzwischen sei die Lage aber eine ganz andere.

Durch die Schließung der Westbalkanroute, die Kontrollen in der Ägäis und die Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in der Türkei sei das Risiko gering, dass sich Zehntausende aus der Türkei nach Europa aufmachten, sollte Ankara die Grenzen öffnen. Außerdem könne es angesichts der schwierigen innenpolitischen und wirtschaftlichen Lage "wohl kaum im ernsthaften Interesse der Türkei sein, solche Drohungen zu machen", sagte Hahn.

Die CSU fordert im Konflikt mit der Türkei derweil ein hartes Vorgehen. Die Gespräche über einen EU-Beitritt müssten sofort beendet werden, sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder dem SPIEGEL. "Es braucht jetzt Klarheit und Wahrheit im Verhältnis zur Türkei."

Unter dem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan nehme die Türkei einen Weg, der in großen Schritten weg von Europa führe, so der CSU-Politiker. Diplomatie und gute Argumente führten nicht mehr weiter. "Deshalb sollten wir handeln, wo wir können, und die Verhandlungen über eine Vertiefung der Zollunion mit der Türkei absagen", so Söder.

Dagegen wandte sich der CDU-Politiker Johann Wadephul. "Ich bin nicht der Meinung, dass man die Verhandlungen über die Zollunion einstampfen sollte", sagte der CDU-Außenexperte dem SPIEGEL. Überhaupt sei er skeptisch, ob man durch die von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) verkündete Neuausrichtung der deutschen Türkeipolitik eine Veränderung der Türkei bewirken könne.