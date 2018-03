EU-Flüchtlingsdeal mit Türkei Die Milliarden fließen, die Menschen bleiben draußen

Die ersten drei Milliarden Euro der EU für die Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei sind nahezu vollständig aufgebraucht. Jetzt will die EU-Kommission nachlegen und bis Ende 2018 weitere drei Milliarden Euro bereitstellen.

Damit soll sichergestellt werden, dass das Flüchtlingsabkommen mit Ankara weiterläuft wie bisher: Die Türkei überwacht ihre Grenze zu Griechenland und nimmt Menschen, die es trotzdem über das Meer geschafft haben, wieder zurück. Im Gegenzug hatte sich die EU im März 2016 verpflichtet, für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei insgesamt sechs Milliarden Euro zu zahlen.

Die erste Drei-Milliarden-Tranche ist inzwischen nahezu vollständig verplant. Nun will die EU-Kommission die zweite Hälfte bereitstellen - denn das Abkommen mit der Türkei funktioniert, wie Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos am Mittwoch in Brüssel betonte. Die Zahl der Menschen, die über die östliche Mittelmeerroute nach Europa kommen, liege weiterhin 97 Prozent unter der Zeit vor dem Abkommen. Dazu passt ein Wert, den die Funke-Mediengruppe am Mittwoch unter Verweis auf das EU-Statistikamt Eurostat veröffentlichte. Demnach ging die Zahl der Asylerstanträge 2017 im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte zurück (von 1,206 Millionen auf 649.855).

Nach dem Willen der Kommission soll sich auch bei der Art der Bezahlung nichts ändern. Die erste Drei-Milliarden-Tranche kam zu einem Drittel aus dem EU-Budget, die restlichen zwei Milliarden hatten die Mitgliedstaaten aufgebracht. So soll es nun auch bei der zweiten Tranche geschehen, sagte Avramopoulos.

Widerstand aus Frankreich und Deutschland

Doch manche Mitgliedstaaten sträuben sich - etwa Frankreich, aber auch Deutschland, das bisher allein 500 Millionen Euro beigesteuert hat. Sie wollen, dass die zweiten drei Milliarden vollständig aus dem EU-Haushalt gezahlt werden.

Die Kommission wiederum hat sich für diesen Fall schon eine Gegenmaßnahme ausgedacht: Wer nicht zahlt, darf nicht mitreden. Sollte das Geld ausschließlich aus dem EU-Haushalt kommen, würden Standardregeln der EU gelten, heißt es in einem aktuellen Entscheidungsentwurf der Kommission. Die Mitgliedstaaten wären dann von der Mitsprache bei der Verwendung der Mittel ausgeschlossen. Wie der Streit ausgeht, ist ungewiss. Beim EU-Gipfel Ende kommender Woche wird derzeit keine Entscheidung über die Frage erwartet.

Über die heftigen politischen Streitigkeiten mit der türkischen Regierung will die Kommission dagegen offenbar hinwegsehen, um den Deal mit Ankara nicht zu gefährden. Nach dem Putschversuch im Juli 2016 ließ der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Zehntausende Beamte entlassen und ging brutal gegen Menschenrechtler, Journalisten und politische Gegner vor. Auch mehrere Deutsche landeten hinter Gittern. Zugleich griff Erdogan mehrere EU-Länder verbal heftig an.

Flüchtlingsdeal wichtiger als Menschenrechte

Zwar hat die EU inzwischen beschlossen, die Gelder für die Heranführung der Türkei an die EU zu kürzen, zumal der Beitrittsprozess derzeit ohnehin als praktisch gescheitert gilt. Weiteren Zündstoff liefert ein Bericht des EU-Rechnungshofs, der ausgerechnet am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach hat die EU-Kommission bei der Vergabe der Heranführungshilfen - von 2007 bis 2020 soll Ankara mehr als neun Milliarden Euro bekommen - jahrelang geschlampt. Gelder seien nicht ausreichend an Bedingungen geknüpft worden, vor allem seien Projekte zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz, der Pressefreiheit und der Zivilgesellschaft nicht genug gefördert worden.

Doch vom Flüchtlingsdeal will die EU-Kommission das alles säuberlich trennen, wie Avramopoulos nun erneut klarstellte. Sicher, das Verhältnis zwischen EU und Türkei habe zuletzt "unterschiedliche Phasen durchlaufen", meinte der Migrationskommissar. Aber man könne das politische Klima verbessern, "indem wir beiseitelassen, was in den vergangenen zwei Jahren passiert ist".

Der Flüchtlingspakt mit Ankara sei einfach wichtiger, ließ Avramopoulos vor Journalisten durchblicken: "Ich muss ihnen nicht erklären, was wäre, wenn es diese Vereinbarung nicht gäbe."

