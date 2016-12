Vorschlag der Kommission EU-Staaten sollen wieder nach Griechenland abschieben dürfen

Ab März sollen Abschiebungen aus EU-Ländern nach Griechenland wieder möglich sein. Das hat die EU-Kommission in Brüssel vorgeschlagen. Betroffen sind den Plänen zufolge Flüchtlinge, die vom 15. März an in Griechenland ankommen und dann entgegen den EU-Asylregeln in andere Mitgliedstaaten weiterreisen, teilte die Behörde in Brüssel mit.

Die Abschiebungen nach Griechenland waren 2011 wegen schwerer Mängel im dortigen Asylsystem ausgesetzt worden. Für Schutzsuchende, die vor dem Datum angekommen sind, soll die neue Regelung nicht gelten. Ausgeschlossen sind außerdem unbegleitete Minderjährige.

Nach dem Dublin-Verfahren müssen Flüchtlinge in dem ersten EU-Land, in das sie einreisen, auch ihren Asylantrag stellen. Das Procedere war für Griechenland ausgesetzt worden. Dort waren im letzten Jahr mehr als eine Million Flüchtlinge angekommen. Anfang 2011 hatte der Europäische Gerichtshof die Asylverfahren europaweit gerügt und besonders harsche Kritik an Griechenland geübt. Die Richter hatten schwere Mängel im griechischen Asylsystem festgestellt.

Nun sollen laut Brüssel diejenigen, die von dort weiterreisen und in einem anderen Land einen Asylantrag stellen, wieder dorthin abgeschoben werden. Nach Ansicht der Kommission haben die griechischen Behörden die Unterkünfte und die Registrierung der Flüchtlinge verbessert.