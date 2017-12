Flüchtlinge EU unterstützt zweifelhafte Seenotrettung libyscher Milizen

Die Besatzung eines libyschen Patrouillenbootes, die für eine tödliche Rettungsaktion im Mittelmeer am 6. November mitverantwortlich war, ist zu einem großen Teil in einem EU-Programm ausgebildet worden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag hervor.

Demnach wurden "acht der dreizehn Besatzungsangehörigen, jedoch nicht der befehlshabende Offizier, des libyschen Patrouillenbootes im Rahmen der Ausbildungsmaßnahmen der EUNAVFOR MED Operation SOPHIA geschult", heißt es in der Mitteilung der Regierung. Mit der Operation will die Europäische Union helfen, eine effektive libysche Küstenwache aufzubauen.

"Aggressiv und unkoordiniert"

Augenzeugenberichte der Rettung eines völlig überladenen Schlauchbootes rund 30 Seemeilen vor der Küste legen nahe, dass man von diesem Ziel noch weit entfernt ist. Die Helfer seien "aggressiv und unkoordiniert" aufgetreten, berichteten Mitglieder der Nichtregierungsorganisation "Seawatch", die ebenfalls mit ihrem Schiff an der Rettung beteiligt waren. Die Libyer hätten Flüchtlinge geschlagen und bedroht, sodass einige von ihnen wieder ins Wasser sprangen.

Die Besatzung des libyschen Schiffs habe zudem nicht ihr Rettungsboot ins Wasser gelassen, obwohl viele der Flüchtlinge bereits im Meer um ihr Leben kämpften, als die Rettungsschiffe ankamen. Stattdessen sei das Patrouillenboot plötzlich mit rasanter Geschwindigkeit losgefahren, obwohl sich ein Flüchtling noch an der Seite festgeklammert hatte und durchs Wasser geschleift wurde.

Am Ende der Aktion waren fünf Flüchtlinge tot. Darunter war auch ein minderjähriger Junge, den das Ärzteteam der "Seawatch 3" nicht mehr wiederbeleben konnte.

Die Küstenwache bestritt, für den Tod der Flüchtlinge verantwortlich zu sein, und warf den freiwilligen Helfern vor, selbst für das Chaos gesorgt zu haben. Die Bundesregierung bestätigte den Bericht von "Seawatch" in Teilen. Sie widersprach allerdings der Schilderung, wonach die "Seawatch 3" als führendes Schiff bei der Rettungsaktion auserkoren worden war. Vielmehr sei das libysche Patrouillenboot durch das Lagezentrum der libyschen Küstenwache als sogenannter "On Scene Coordinator" bestimmt worden, heißt es in der Antwort.

"Türsteher der Festung Europa"

Zwischen den Libyern und den freiwilligen Helfern war es in der Vergangenheit auf dem Mittelmeer immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen. Vereinzelt schossen die Libyer sogar auf die Schiffe der Nichtregierungsorganisationen.

Der Abgeordneter der Linken im Bundestag, Andrej Hunko, fordert die Bundesregierung deshalb auf, die EU-finanzierte Ausbildung der libyschen Küstenwache zu stoppen. Der Vorfall vom 6. November habe nur gezeigt, dass "die Unterstützung libyscher Milizen in der EU-Militärmission EUNAVFOR MED der Truppe bei der brutalen Verfolgung Geflüchteter hilft". Mit einer Befähigung zur Seenotrettung habe "das nichts zu tun". Anstatt die sogenannte libysche Küstenwache "als Türsteher der Festung Europa aufzubauen", sagte Hunko, "muss die Bundesregierung für die schonungslose Verfolgung der Übergriffe sorgen".