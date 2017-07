Human Rights Watch Polizei in Calais soll routinemäßig Pfefferspray gegen Flüchtlinge einsetzen

Es verursacht Augenschmerzen und Atemnot: Nach Angaben von Menschenrechtlern wendet die Polizei routinemäßig Pfefferspray gegen Migranten in der französischen Hafenstadt Calais an. Laut einem Bericht der Organisation Human Rights Watch (HRW) berichteten 55 von 61 befragten Flüchtlingen, dass sie erst kürzlich mit Pfefferspray besprüht worden seien - einige sogar während sie schliefen.

Er habe zwischen Ende Juni und Anfang Juli an verschiedenen Orten mit Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern gesprochen, sagte der Autor des Berichts, Michael Garcia Boschenek. Die übereinstimmenden Zeugenaussagen zeigten, dass es "ein ernstes Problem" gebe. In dem HRW-Bericht heißt es, Pfefferspray führe zu vorübergehender Erblindung, starken Augenschmerzen und Atemnot; die Symptome hielten 30 bis 40 Minuten an.

Die Direktorin von HRW Frankreich, Bénédicte Jeannerod, sprach von schweren Verstößen gegen die Verhaltensregeln der Polizei und gegen internationale Menschenrechtsabkommen. Polizisten in Calais sprühten sogar die Kleidung und Schlafsäcke von Flüchtlingen ein, sagte sie. Dem Bericht zufolge zerstören Polizisten zudem Lebensmittel der Flüchtlinge und verhindern den Zugang humanitärer Helfer.

Der Präfekt des Verwaltungsbezirks Pas-de-Calais, Fabien Sudry, wies die Vorwürfe als "erlogen und verleumderisch" zurück. Die Polizei respektiere die Regeln des Rechtsstaates, ihr einziges Ziel sei die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.

Calais ist seit Jahren ein Brennpunkt der Flüchtlingskrise in Europa. Von der Region am Ärmelkanal aus wollen zahlreiche Flüchtlinge nach Großbritannien gelangen, wo sie sich Chancen auf ein besseres Leben erhoffen. Präsident Emmanuel Macron versprach schon vor Veröffentlichung des Berichts einen humanen Umgang mit den Flüchtlingen.