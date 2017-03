Asylbewerber in Kanada Manitoba klagt über Ansturm von Flüchtlingen aus den USA

Der Somalier Abdulrahman Mohamed war seit drei Jahren als Sozialarbeiter in Grand Forks im US-Bundesstaat North Dakota tätig. Er besaß eine Arbeitserlaubnis, hatte eine eigene Wohnung und konnte monatlich 350 Dollar an seine Familie schicken, die in einem Flüchtlingslager in Kenia lebt. Er wartete auf die Entscheidung über seinen Asylantrag.

Dann wurde Donald Trump US-Präsident.

Im Januar, kurz nach Trumps Amtsübernahme, lud die Einwanderungsbehörde Mohamed und drei Freunde, die ebenfalls Asylanträge gestellt hatten, zu Gesprächen ein. Als die drei Landsleute zu ihren Terminen erschienen, wurden sie festgenommen. Da entschied sich Mohamed zur Flucht über die Grenze nach Kanada. Sechs Stunden stapfte er Mitte Februar durch verschneite Wildnis, um über die unbefestigte Grenze zu gelangen. Nun lebt er in einem Obdachlosenheim der Heilsarmee in Winnipeg.

Der 30-jährige Somalier ist einer von rund 4000 Asylbewerbern, die zwischen 1. Januar und 21. Februar aus den USA nach Kanada geflohen sind. Die meisten stammen aus Afrika und dem Nahen Osten. Viele von ihnen sind wie Mohamed in die Provinz Manitoba geflüchtet, deren Hauptstadt Winnipeg ist.

Brian Pallister, konservativer Regierungschef von Manitoba, fordert mehr Unterstützung von Premierminister Justin Trudeau. In den vergangenen Wochen hätte sich die Zahl der eingetroffenen Migranten und die dadurch entstandenen Kosten "mehr als verdoppelt", sagt Pallister. Daher müsse die Zentralregierung in Ottawa die Provinz mit zusätzlichen Ressourcen unterstützen.

Pallister äußerte sich vor einem für Freitag geplanten Treffen zwischen US-Heimatschutzminister John Kelly, seinem kanadischen Kollegen Ralph Goodale und dem Einwanderungsminister Ahmed Hussen.

Asylsuchende aus den USA, die in Kanada an offiziellen Grenzübergängen, Bahnhöfen und Flughäfen ankommen, werden gemäß einer beiderseitigen Vereinbarung von den dortigen Behörden zurückgeschickt. Wer jedoch an anderer Stelle illegal über die Grenze gelangt, darf erst einmal bleiben und einen Asylantrag stellen. Manitoba teilt eine durchlässige Grenze mit den US-Bundesstaaten North Dakota und Minnesota. Kanada hat die Zahl seiner Polizisten entlang der Grenze zu den USA bereits erhöht.

Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters fallen die Flüchtlinge in Kanada in drei Kategorien:

Flüchtlinge, über deren Asylantrag in den USA noch nicht entschieden wurde, die aber fürchten, trotzdem festgenommen zu werden

Flüchtlinge, deren Asylantrag in den USA abgelehnt wurde, die aber noch gültige Arbeitsvisa besitzen

Flüchtlinge, die mit Besuchsvisa in die USA einreisten und dann illegal die Grenze nach Kanada überquerten

In den USA haben sich inzwischen Schleuser darauf spezialisiert, Flüchtlinge über die Grenze nach Kanada zu bringen. Nach Reuters-Informationen verlangen sie für ihre Dienste zwischen 600 und 1000 Dollar pro Flüchtling.

Mohamed aus Somalia hat inzwischen in Kanada Asyl beantragt. Die Behörde in Winnipeg will in den nächsten zwei Monaten über seine Zukunft entscheiden.