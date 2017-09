Hilfsorganisation vor Libyen Sea-Eye nimmt Rettungsmission wieder auf

Die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye will ihre seit rund einem Monat ausgesetzte Rettungsmission im Mittelmeer wieder aufnehmen. Die beiden Schiffe "Sea-Eye" und "Seefuchs" sollten künftig in einem Bereich von 70 bis 90 Seemeilen vor der libyschen Küste eingesetzt werden, teilte die Organisation am Samstag mit.

Zu dieser Entscheidung habe ein Ereignis am 2. September beigetragen, als die Crew der "Seefuchs" zu einem Rettungseinsatz rund 50 Seemeilen vor die libyschen Küste gerufen worden sei. Die Crew habe 16 Menschen aus einem Holzboot vor dem Ertrinken retten können, hieß es in der Mitteilung.

Sea-Eye hatte die Rettungsmission Mitte August ausgesetzt, nachdem die von der EU unterstützte libysche Küstenwache eine Sperrzone vor der eigenen Küste angekündigt, Hilfsorganisationen gedroht oder Helfer sogar beschossen hatte. Sea-Eye erklärte daraufhin, den Einsatz gegenüber den Crews nicht mehr verantworten zu können. Auch die Organisationen Save the Children und Ärzte ohne Grenzen hatten angekündigt, ihre Schiffe vorerst nicht mehr auf dem Mittelmeer einzusetzen, bis es Klarheit über die Sicherheitslage gebe.

Der Einsatz erfolge nun in einem Bereich von 70 bis 90 Seemeilen vor der libyschen Küste, "um so der fortdauernden Bedrohung durch die libysche Küstenwache Rechnung zu tragen und die Sicherheit der Crews nicht zu gefährden", hieß es am Samstag.

"Der Deal der europäischen Länder mit der libyschen Küstenwache ist unverantwortlich", erklärte Sea-Eye-Chef Michael Buschheuer. "Sie lassen es zu, einen völkerrechtswidrigen Zustand zu tolerieren". Die Helfer seien es "Menschen in Not schuldig, vor Ort zu bleiben und zu retten, wann immer es nötig" sei.