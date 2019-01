Flüchtlinge vor Malta Italien will Kinder und Mütter von Rettungsschiffen aufnehmen

Seit Tagen harren Flüchtlinge auf Booten vor Malta aus. Nun will Italien laut Vize-Regierungschef Di Maio Kinder und Mütter an Land gehen lassen. Rom werde Europa eine "Lektion in Sachen Menschlichkeit" geben.