Flüchtlingspolitik Merkel und Macron einig über Migration

Angela Merkel hat angekündigt, dass Frankreich und Deutschland in der Flüchtlingspolitik in den kommenden Monaten Fortschritte auf EU-Ebene anstreben. "Wir werden in wenigen Monaten Europawahl haben, aber wir wollen bis dahin noch einiges schaffen", sagte die Kanzlerin bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Marseille Merkel mit Blick auf die Wahl Ende Mai 2019. "Europa muss sich in dieser Frage auch beweisen."

Deutschland und Frankreich wollten aus der Migration "eine Chance machen, keine Befürchtung", betonte Macron. Er reagierte damit auf Äußerungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der die Migration "die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land" genannt hatte.

Beide Länder hätten in der Migrationspolitik die gleiche Herangehensweise, versicherte Merkel. "Deutschland und Frankreich arbeiten weiter zusammen, um die Zukunft vorzubereiten", ergänzte Macron. Der Mittelmeerraum müsse als Chance wahrgenommen werden, nicht als Bedrohung, teilte er ergänzend via Twitter mit.

Macron, Merkel und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs wollen am 20. September in Salzburg über die Migrationspolitik beraten. Das Thema sorgt in der Gemeinschaft der 28 für erhebliche Spannungen, insbesondere seit die populistische Regierung in Italien Schiffen mit aus dem Mittelmeer geretteten Migranten die Einfahrt in Häfen verweigert.

Macron dringe auf ein dauerhaftes europäisches Verfahren zur Verteilung dieser geretteten Migranten, hieß es aus der Umgebung des Präsidenten. "EU-Regeln und das Prinzip der Solidarität müssen eingehalten werden", hieß es aus der Umgebung des Staatschefs. Paris pocht auch darauf, beim Aufbau von zentralen Flüchtlings-Sammellagern in der EU voranzukommen.