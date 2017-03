Angriff am Pariser Flughafen Orly Ermittler sehen Hinweise auf geplanten Terroranschlag

Ermittler haben im Fall des erschossenen Angreifers auf dem Pariser Flughafen Orly erste Hinweise auf einen möglichen Terroranschlag. Der 39 Jahre alte Mann habe bei seiner Attacke auf Soldaten gerufen: "Ich bin da, um für Allah zu sterben." Der Mann soll auch gesagt haben, es werde Tote geben.

Das berichtete Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins in Paris bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Molins sagte zudem, auch das Angriffsziel - eine Soldatenpatrouille - und frühere Hinweise auf eine Radikalisierung des Mannes sprächen für eine terroristisch motivierte Tat.

Der Angreifer hatte versucht, einer Soldaten das Gewehr zu entreißen und war von anderen Soldaten erschossen worden. Molins zufolge wurden insgesamt acht Schüsse auf den Mann abgegeben.

Französischen Medien zufolge handelt es sich bei dem Erschossenen um Ziyed B., 39, geboren in Paris. Der Mann war den Behörden als Islamist bekanntund stand auf Beobachtungslisten. Sein Haus war nach den Anschlägen in Paris im November 2015 durchsucht worden. Er war wegen bewaffneten Raubüberfalls und Drogenhandels vorbestraft und wurde von der Kriminalpolizei gesucht. Ermittler befragten seinen Vater und Bruder und durchsuchten seine Wohnung im nördlichen Pariser Vorort Garges-lès-Gonesse.

Der Angriff in Orly ereignete sich gegen 8.30 Uhr. Eineinhalb Stunden zuvor war der 39-Jährige laut Innenminister Bruno Le Roux in Garges-lès-Gonesse nahe Stains von der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert worden. Er eröffnete mit einer Schrotpistole das Feuer, verletzte einen Beamten leicht am Kopf und floh. Anschließend soll er in Vitry-sur-Seine ein Auto geraubt und außerdem Gäste in einer Bar bedroht haben.