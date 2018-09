Ein Russe ist in Norwegen wegen mutmaßlicher Spionage festgenommen worden. Nach Angaben der staatliche Nachrichtenagentur Tass bestätigten sowohl das Außenministerium in Moskau als auch die russische Botschaft in Oslo die Festnahme des 51-Jährigen. Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg sagte am Sonntag in New York, sie sei über die Festnahme informiert, wolle diese aber nicht weiter kommentieren. Dies sei eine Angelegenheit der Strafverfolgungsbehörden.

Laut norwegischen Medienberichten war der Mann am Freitag am Osloer Flughafen Gardermoen festgehalten worden, nachdem er ein internationales Seminar im norwegischen Parlament besucht hatte. Bei dem Treffen im Storting habe sich der Russe verdächtig verhalten. Daraufhin sei der norwegische Geheimdienst PST eingeschaltet worden. Auf der Konferenz des Europäischen Zentrums für parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation (EZPWD) war es unter anderem um Cybersicherheit gegangen.

Die Zeitung "Verdens Gang" zitierte auch den Anwalt eines wegen Spionage in Russland inhaftierten Norwegers, eines ehemaligen Grenzbeamten aus der Stadt Kirkenes im Norden. Er hoffe, dass es zu einem Austausch kommen könne, sagte der Jurist.