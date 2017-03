Frankreichs Konservative unter Druck Juppé lehnt Kandidatur für Präsidentenamt ab

Alain Juppé wird nicht als möglicher Ersatzkandidat für Frankreichs Konservative zur Verfügung stehen. Das erklärte er auf einer Pressekonferenz. "Für mich ist es zu spät", sagte er. Viele konservative Parteipolitiker wollen, dass Juppé die Präsidentschaftskandidatur übernimmt, um eine drohende Niederlage bei der Wahl abzuwenden. Präsidentschaftskandidat François Fillon war wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre seiner Frau massiv zuletzt unter Druck geraten. Die Justiz ermittelt - zurücktreten will er aber nicht.

Er sei nicht in der Lage, das Lager der bürgerlichen Rechten zu versammeln, räumte Juppé in Bordeaux ein. "Deshalb bestätige ich ein für alle Mal, dass ich nicht Kandidat für die Präsidentschaft der Republik sein werde." Juppé gehört wie Fillon den konservativen Republikanern an.

Filion steht seit Wochen unter Beschuss wegen der Affäre um eine Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope und zwei seiner Kinder. Die französische Justiz geht unter anderem dem Verdacht der Veruntreuung staatlicher Gelder nach. Nach seiner Wohnung in Paris durchsuchte die Polizei auch seinen Landsitz südwestlich der Hauptstadt.

Am Sonntag hatte Fillion Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen erneut zurückgewiesen und betont, dass ihn niemand an seiner Kandidatur für das Präsidentenamt hindern könne. Auf einer Großkundgebung in Paris kämpfte der französische Ex-Premier François Fillon um die Fortsetzung seiner Präsidentschaftskandidatur. Die Franzosen wählen ihren neuen Staatschef in zwei Runden am 23. April und am 7. Mai.

Derweil schlug Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy am Montag ein Treffen Fillons mit ihm und dem ehemaligen Premierminister Alain Juppé vor, um "einen Weg für einen würdigen und glaubwürdigen Ausweg aus einer Situation zu finden, die nicht weitergehen kann".

Alle drei Politiker gehören den konservativen Republikanern an und waren in einer Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur gegeneinander angetreten. Fillon hatte die Vorwahl gewonnen. "Angesichts der Schwere der Lage der bürgerlichen Rechten und des Zentrums hat jeder die Pflicht, alles zu tun, um die Einheit zu bewahren, die die Bedingung für einen Machtwechsel ist", erklärte Sarkozy.

Am Wochenende kündigten führende Konservative an, die Chancen auf das Präsidentenamt notfalls mit einem Putsch gegen Fillon zu retten.