Präsidentschaftskandidat Fillon "Der König ist nackt"

Es ist ein dramatischer, fast verzweifelt klingender Appell: "Ich bitte Euch 14 Tage durchzuhalten, in totaler Solidarität", ruft François Fillon während eines Auftritts vor Parteifreunden und bittet die versammelte Basis um noch ein bisschen Geduld: "Nicht für mich, sondern für unsere politische Familie."

Der Präsidentschaftskandidat von Frankreichs Republikanern (LR), angezählt durch die Enthüllungen über die fiktiven Beschäftigung von Frau und Kindern, kämpft um sein politisches Überleben: Eben noch Favorit in den Umfragen, droht dem 62-Jährigen jetzt das unrühmliche Ende seiner langen politische Karriere.

Mit dem Ruf nach einer Unterstützung auf Zeit setzt Fillon auf die Arbeit der Justiz. Der Mann aus der ländlichen Region Sarthe, der sich stets korrekt, konservativ und katholisch gab, hofft offenbar, die Untersuchung der Staatsanwaltschaft werde ihn von den "giftigen Verleumdungen" reinwaschen. Fillon gibt sich denn auch unbeirrt: "Ich bin Kandidat für die Präsidentschaft."

Doch seine markigen Durchhalteparolen greifen nicht, seine Glaubwürdigkeit ist gründlich zerstört - selbst innerhalb der Partei. Auf Facebook wird bereits zum "Abschiedstrunk für François Fillon" geladen - für die ironische Offerte meldeten sich binnen eines Tages mehr als 48.000 Mitglieder.

Der Wind hat sich gedreht: Noch Mitte der Woche hatte sich eine Riege von LR-Honoratioren mit einer Ehrenerklärung vor ihren Kandidaten gestellt. "Gerüchte, Verleumdungen, Approximations", schimpften die 17 Abgeordneten in einem Beitrag der Tageszeitung "Le Figaro". Sie vermuteten: "Hier geht es um den Versuch eines politischen Mordes."

Nur noch ein Kandidat auf Zeit

Doch seit immer neue, peinliche Details in der Affäre "Penelope-Gate" bekannt werden und Fillon in den Umfragen hinter FN-Chefin Marine Le Pen und Emanuel Macron, den Chef der Bewegung "En Marche", zurückgefallen ist, gilt er nur als Kandidat auf Zeit. In der Führung der Partei macht sich die Einsicht breit, dass Fillon nicht länger zu halten ist.

"Die Vorwahlen sind hinfällig", stellte Georges Fenech, ein LR-Abgeordneter aus der Seilschaft von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, fest. "Es geht hier nicht um juristische Fragen, sondern um Ethik und Moral." Ein Vertrauter Fillons brachte es auf den Punkt: "Der König ist nackt."

Gérard Larcher, Senatspräsident der Republikaner und damit hinter dem Präsidenten zweiter Mann im Staat, fürchtet nicht nur um die Wahlchancen der Konservativen. Er sieht die Zukunft seiner Partei bedroht. Laut Informationen des "Nouvel Observateur" will Larcher, der zu den engsten Freunden Fillons zählt, den Kandidaten schlichtweg "abschalten".

Denn die Beweislast gegen den Kandidaten ist allzu erdrückend. Da ist das satte Salär, das Ehefrau Penelope und Fillons zwei Kinder angeblich als "Parlamentsassistenten" kassierten; da ist das üppige Honorar, das die Gattin für zwei Kurzkritiken in einem literarischen Magazin kassierte: Nach den Recherchen des investigativen Wochenblatts "Canard Enchaîné" hat das Familienunternehmen Fillon fast eine Millionen Euro Staatsgelder erhalten.

Der Beschuldigte reagierte mit den Reflexen eines Polit-Profis: Kein Kommentar, abwiegeln, dann eine windelweiche Verteidigung und schließlich die Offensive gegen eine "professionelle Verleumdungskampagne".

Fillon verwickelt sich immer mehr in Widersprüche

Doch der Versuch, sich und seine Frau als Opfer eines linken Komplotts darzustellen, misslang gründlich. Fillon verwickelte sich mit seinen häppchenweisen Einlassungen zunehmend in Widersprüche.

Endgültig der Lüge überführt wurde der Kandidat aber durch ein TV-Interview seiner Frau aus dem Jahr 2007: Der britische "Telegraph" hatte Penelope, Gattin des damals eben erst zum Premier ernannten Politikers, zu ihrer Rolle als First Lady des Regierungschefs befragt. Die geborene Waliserin beschrieb sich bescheiden als "Ehefrau" und "angehende Studentin der englischen Literatur". Wörtlich: "Ich war nie seine Assistentin oder so etwas in dieser Richtung."

Der TV-Clip, ausgestrahlt vom Sender France2, brachte Fillon um den letzten Rückhalt. Seither formiert sich eine Front gegen den Kandidaten, die Spitzen der Republikaner planen bereits das Rettungsszenario: Die Demontage von Fillon und einen schnellen Ersatz. Die Zeit drängt, bis zur Wahl bleiben nur noch drei Monate.

An oberster Stellte bei den Ersatzkandidaten steht derzeit Alain Juppé, der bei den Vorwahlen auf Platz zwei landete. Bislang aber hat der Bürgermeister von Bordeaux dezent verzichtet: "Ich stehe nicht für einen Plan B zur Verfügung", sagte er. Und ergänzte doppeldeutig: "Derzeit stellt sich die Frage nicht."

Stattdessen haben schon ein halbes Dutzend potentieller Nachrücker mehr oder weniger deutlich ihre Ansprüche auf eine Kandidatur angemeldet: Darunter ist Laurent Wauquiez, 41, Ziehsohn und ehemaliger Minister von Sarkozy.

Zufall oder nicht? Mittwochabend wurde der Domainname "Wauquiez2017.fr" angemeldet.