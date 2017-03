Französischer Präsidentschaftskandidat Justiz startet Ermittlungsverfahren gegen Fillon

Gegen den französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Dem konservativen Politiker wird unter anderem eine Veruntreuung von Staatsgeldern vorgeworfen. Das bestätigte sein Anwalt Antonin Levy am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Der 63-Jährige ist durch eine Affäre um seine Ehefrau unter massiven Druck geraten. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau Penelope nur zum Schein als Assistentin angestellt und Hunderttausende Euro aus der Staatskasse kassiert zu haben. Es fehlen Belege, dass seine Frau auch tatsächlich arbeitete. Der frühere Ministerpräsident hat die Vorwürfe zurückgewiesen und die regierenden Sozialisten beschuldigt, dahinterzustecken.

Anders als geplant wurde der Politiker Justizkreisen zufolge bereits am Dienstag und nicht am Mittwoch vernommen. Ende Februar hatte die Justiz die Ermittlungen gegen Fillon bereits ausgeweitet. Der Fall wurde damals an einen Untersuchungsrichter übergeben.

Die erste Runde der Präsidentenwahl in Frankreich findet am 23. April statt. Die Stichwahl ist für den 7. Mai angesetzt. Fillon galt lange als Favorit. Inzwischen gehen Experten davon aus, dass sich der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron in der Stichwahl gegen die rechte Politikerin Marine Le Pen durchsetzen wird.