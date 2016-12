Hollandes Absage Rückzug statt Niederlage

Blauer Hintergrund, EU-Flagge und Trikolore und ein Präsident in Trauermine: "Ich habe mich entschlossen, nicht als Kandidat für die Präsidentschaft anzutreten", verkündet François Hollande am Abend und formuliert seine Einsicht in die Niederlage als altruistischen Verzicht: "Für meinen Teil bin ich motiviert von den Interessen des Landes, dem ich seit viereinhalb Jahren mit Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit gedient habe."

Nach wochenlangen Gerüchten, nach widersprüchlichen Meldungen über die Absichten des Staatschefs und einer bitteren Konfrontation an der Spitze der Exekutive ist damit endlich klar - der 62-Jährige gibt auf. "Ein politischer Tsunami", kommentiert der Fernsehsender TF1: Der Verzicht eines amtierenden Präsidenten auf ein zweites Mandat - eine Premiere in der Geschichte der V. Republik.

Der Abschied dauerte zehn Minuten. Nur Tage nach der erfolgreichen Vorwahlen der Rechten, bei der François Fillon zum Spitzenkandidaten der Republikaner (LR) gekürt wurde, öffnet der Rückzug Hollandes den Sozialisten (PS) und ihren linken Bündnispartner die Gelegenheit eines Neuanfangs - just an dem Tag, an dem die ersten Aspiranten ihre Kandidatur erklärten.

Endzeitstimmung in Frankreich

Die Entscheidung, von der Opposition als "konsequente Folge des Scheiterns" bewertet und von den eigenen Genossen als "verantwortlich und würdevoll" gepriesen, war überfällig.

Fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl 2017 befand sich Frankreich beinahe in Endzeitstimmung, gezeichnet vom Trauma der Terroranschläge, gebeutelt von marodem Wirtschaftswachstum. Die Bürger waren verprellt vom grotesken Intrigenspiel zwischen Präsident und Premier Manuel Valls, die Genossen enttäuscht vom Kampf der Egos, vom Mangel an Autorität und Leadership.

In den Umfragen lag der Sozialist weit hinter LR-Kandidat François Fillon, abgeschlagen im Vergleich von Marine Le Pen, der Chefin des rechtsextremen Front National (FN), er rangierte hinter Kandidaten von Kommunisten, Linkspartei. Ein Wahlkampf des scheidenden Präsidenten wäre einem politischen Kamikaze gleichgekommen.

Im Schnelldurchgang versuchte Hollande eine Bilanz seiner Amtszeit zu ziehen: Erziehung, Gleichheit zwischen Männern und Frauen, Investitionshilfen, Reform des Arbeitsrechts, Modernisierung der Demokratie. Engagement gegen den Terrorismus, Eintreten für Europa - Hollande zählt auf, was er geleistet hat. "Ich bin alle Risiken eingegangen", so der Präsident und stellt fest: "Die Ergebnisse treffen ein."

Krisen, Pleiten, Entlassungen

Aber zu spät. Nicht nur die Opposition, auch der linke Flügel der Sozialisten warf dem Präsidenten vor, dass er das bankrotten Staatschiff, das er 2012 übernahm, mit einem allzu drastischen Sparkurs zu sanieren suchte: Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik mit Steuererhöhungen und Investitionshilfen blieb wirkungslos.

Stattdessen: Bröckelndes Wachstum, Firmenpleiten, Massenentlassungen. Im Linienkampf wechselt Hollande vier Mal die Regierungen, mehr als ein Dutzend Minister verlassen das Kabinett. Sein Coming-Out als Sozialdemokrat macht den Staatschef zur Zielscheibe einer Front beinharter Frondeure. Hollands Standing war im freien Fall.

Der Präsident war daran mitschuldig. Seine privaten Fehltritte - der brutale Bruch von Trierweiler und die Fotos von heimlichen nächtlichen Vespa-Ausflügen zu Schauspielerin Julie Gayet - machten so viel Schlagzeilen wie der Kampf um Homo-Ehe und Arbeitsrecht. Und seine entlarvenden, bitterbösen Kommentare über politische Weggenossen und Gegner, ausgebreitet in dem Enthüllungsbuch "Ein Präsident darf so etwas nicht sagen", hatten Hollande auch als Persönlichkeit gründlich desavouiert.

Das Feld der Bewerber ist groß

Die Folge: Der Vormarsch der Opposition - bei den Republikanern und dem Front National, ein parteiinterner Aufstand und die Ankündigung von Premier Manuel Valls, der seine unverhüllten Ambitionen auf das höchste Amt der Republik immer deutlicher durchblicken ließ. Parallel dazu ein kontinuierlicher Abstieg in allen Umfragen.

Hollande reagierte als Stratege - eine seiner besten Qualitäten - auf die aussichtslose Lage. In seiner Ansprache rügt er die Absichten des LR-Kandidaten Fillon ("Ein Angriff auf unser soziales Model") und wettert wider den Front National: "Die größte Gefahr ist der Protektionismus." Jetzt macht er den Weg frei für die anderen Kandidaten seines Lagers, ohne seine eigene angezählte Person: "Als Sozialist kann ich mich nicht mit der Zersplitterung der Linken abfinden."

Das ist allerdings schon lange in Seilschaften und Fraktionen zerstritten und entsprechend groß ist das Feld der angehenden Bewerber:

Arnault Montebourg, Ex-Wirtschaftsminister Hollandes;

dessen Nachfolger Emmanuel Macron, Bewegung "En Marche";

Jean-Luc Mélanchon von der Linkspartei;

dazu Bewerber der Grünen, der Neuen Antikapitalistischen Partei (NPA), der Linken Radikalen (PRG) und des Arbeiterkampfes (LO),

und ein halbes Dutzend Sozialisten verschiedener Lager, vereint in der "Schönen Allianz"



Unter den Linken beginnt jetzt eine Mobilisierung für den Vorwahlkampf, der nach der Hoffnung der PS-Promis einen glaubhaften Kandidaten aller Linken hervorbringen könnte. "Die kollektive Kraftanstrengung" (Hollande) wird eine harte Herausforderung - bisher rangieren alle Figuren in den Umfragen auf den hintersten Plätzen.

Hollande zog sich nach der Ansprache mit einer Handvoll Freunden und Familienmitgliedern zum Essen in die privaten Gemächer des Élysée zurück. Ein Kapitel schließt sich. Und mit der abgeklärten Geste könnte der Staatschef vielleicht das historische Standing erhalten, dass ihn bislang versagt geblieben ist.

"Es wäre schrecklich, wenn man eine Präsidentschaft absolviert von der nichts zurückbleibt", hatte er einst zwei Gesprächspartnern anvertraut, "wenn man den Platz verlässt und wenn sich die Spuren im Sand von selbst verwischen."