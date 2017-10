Brexit, Trump und die AfD "Globalisierung zurückdrehen? Das wäre ein Desaster"

Erst kam der Brexit, dann der Sieg von Donald Trump, und nun feiert in Deutschland die AfD ihren Erfolg bei der Bundestagswahl: Die westlichen Demokratien geraten vielerorts unter Druck. Francis Fukuyama, einer der wichtigsten Intellektuellen der USA, hält die politischen Systeme des Westens weiterhin für stabil, fürchtet aber eine Zunahme des Rechtspopulismus und eine weitere Verrohung der politischen Sitten.

"Es gibt eine Veränderung der Normen, die Bereitschaft zum zivilisierten Umgang miteinander nimmt ab", sagt er. Um Rechtspopulismus entgegenzuwirken, müssten die Regelwerke für die Globalisierung zum Beispiel bei der Welthandelsorganisation WTO geändert werden, fordert er.

Getty Images Francis Fukuyama, 64, ist Politikwissenschaftler und lehrt als Senior Fellow an der US-Eliteuniversität Stanford. Sein Buch "Das Ende der Geschichte und der letzte Mensch" (1992) über den Aufstieg der liberalen Demokratie und des Kapitalismus zählt zu den meistzitierten politikwissenschaftlichen Werken der vergangenen Jahrzehnte.

SPIEGEL ONLINE: Herr Professor Fukuyama, wie viel Angst haben Sie vor Donald Trump?

Fukuyama: Nach den ersten Monaten seiner Präsidentschaft glaube ich, dass die Gefahr, die von ihm ausgeht, begrenzt ist - und zwar durch seinen Mangel an Erfahrung und durch seine Inkompetenz. Er wäre sicherlich viel gefährlicher, wenn er es geschafft hätte, von Beginn an Demokraten im Kongress für die Umsetzung seiner politischen Agenda zu gewinnen. Aber stattdessen kümmert er sich nur immer mehr um seine Anhänger an der Basis in den konservativen Staaten, lässt sich von ihn bewundern und vergrault alle anderen.

SPIEGEL ONLINE: Funktionieren die demokratischen Institutionen in den USA noch?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.