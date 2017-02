Affäre Fillon Frankreich und die Gier der Eliten

Er will Kandidat bleiben, trotz allem. Darauf beharrte François Fillon am Mittwochabend erneut. Er will bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich antreten - trotz Hausdurchsuchungen der Staatsanwaltschaft, trotz stundenlanger Kripo-Verhöre, trotz täglich neuer Enthüllungen um sein merkwürdiges Finanzgebaren. Drei Monate vor den Wahlen steht der Kandidat der konservativen Republikaner im Zentrum eines stetig wachsenden politisch-finanziellen Skandals.

Ohne wirklich gearbeitet zu haben, soll seine Frau Penelope in 15 Jahren 831.440 Euro aus Staatsgeldern erhalten haben, so lauten die in der Zeitung "Le Canard Enchainé" veröffentlichten Vorwürfe. Als Fillon Senator war, wurden auch zwei seiner Kinder großzügig honoriert. 84.000 Euro erhielten die Sprösslinge, die damals noch studierten, für angebliche "juristische Expertisen". Diese Affäre, "Penelope-Gate" genannt, könnte die Kandidatur des Konservativen nachhaltig beschädigen.

Während Fillon die Anschuldigungen als "Schmutzkampagne" und "professionelle Inszenierung" abtut, entwirft die Spitze seiner Partei Les Républicains (LR) bereits einen Plan B - für den Fall, dass gegen ihren Favoriten Klage erhoben wird.

Erste Parteifreunde, die allerdings seinem Rivalen Nicolas Sarkozy nahestehen, rufen ihn zum Rückzug auf. Andere LR-Promis mobilisieren indessen die mediale Gegenoffensive in den sozialen Netzwerken. Ihr Hashtag: #Chassealhomme, Menschenjagd.

AFP Penelope und François Fillon



"Seit dreißig Jahren verwaltet François Fillon öffentliche Gelder, dreißig Jahre eines untadeligen Lebens", so die vollmundige Verteidigung von Valérie Précresse, Chefin der Großregion Île-de-France: "Keine Skandale, keine Verdächtigungen."

Also doch: Ein Saubermann im Dienst der Republik? Fehlte Fillon einfach nur das Unrechtsbewusstsein? Oder wurde er bislang einfach nicht ertappt?

Sicher ist, dass das Gebaren des Konservativen mit dem Habitus eines ländlichen Honoratioren kein Einzelfall ist. Die Innenansicht der Republik offenbart, dass die Vertreter der politischen Elite oft ein Selbstverständnis pflegen, das an die Gepflogenheiten in einer Monarchie erinnert.

"Affären belasten das Ansehen Frankreichs"

Die ehemalige Untersuchungsrichterin Eva Joly, selbst lange mit Korruptionsaffären betraut, bringt es auf den Punkt: "Die Franzosen machen sich keine Vorstellung davon. Aber die vielen Justizaffären - ungelöst, in der Schwebe, nicht bearbeitet oder vertuscht - belasten unser Ansehen in der Welt."

Nostalgisch erinnern sich Bürger an General Charles de Gaulle, der im Élysée-Palast abends selbst die Lichter ausschaltete und seiner Privatpost seine eigene Briefmarken aufklebte. Doch seither ist die Geschichte der Fünften Republik begleitet von Korruptions- und Spendenaffären, von Berichten über Interessenkonflikte, Vorteilsnahme, Bestechung.

Ein Überblick über die Affären französischer Politiker in den höchsten Ämtern:

Die Affären der Eliten 1979 zielten Enthüllungen von "Le Canard Enchaîné" auf den damaligen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing. Dieser hatte sechs Jahre zuvor als Finanzminister Geschenke und Diamanten aus der Hand des zentralafrikanischen Diktators Jean-Bedel Bokassa angenommen. 2001 geriet der damalige Präsident Jacques Chirac in Bedrängnis. Die Anschuldigungen gegen ihn reichten zurück bis in die Achtziger- und Neunzigerjahre, als er Bürgermeister von Paris und Chef der konservativen Partei RPR war. Ihm wurde illegale Parteienfinanzierung vorgeworfen sowie illegale Methoden bei der Vergabe von Aufträgen im öffentlichen Wohnungsbau. Außerdem ging es um Amtsmissbrauch. Als Präsident war Chirac jedoch immun. 2011, vier Jahre nach Ende seiner Amtszeit, wurde Chirac wegen der Affären zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Erstmals zog die französische Justiz damit einen Staatschef nach dem Ende seiner Immunität zur Rechenschaft. 2003 wurde Alain Juppé, einst französischer Minister, Premierminister und Parteichef der konservativen UMP, verurteilt – wegen Veruntreuung von Steuergeldern. Es ging um seine Verwicklung in die Parteifinanzenaffäre der Partei RPR, die auch Chirac betraf. Nicolas Sarkozy, Präsident von 2007 bis 2012, war gleich in mehrere Affären verwickelt. Unter Druck geriet er 2010 in der sogenannten Bettencourt-Affäre. Ihm wurde vorgeworfen, von der Milliardärin Liliane Bettencourt illegale Parteispenden erhalten zu haben. Das Verfahren wurde später eingestellt. 2014 wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Korruption und illegaler Einflussnahme gegen Sarkozy eingeleitet. 2013 erschütterte die "Affäre Cahuzac" die sozialistische Regierung. Cahuzac war Haushaltsminister - und verschwieg, dass er seit 20 Jahren ein geheimes Konto im Ausland unterhielt, erst in der Schweiz, später in Singapur. Gefüllt war es am Ende mit 600.000 Euro. Monatelang log er die Franzosen an. 2016 wurde Cahuzac wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche zu einer Haftstrafe von drei Jahren ohne Bewährung verurteilt.

Der Fall des Sozialisten Cahuzac, der als oberster Hüter der Steuerbehörden sein Geld illegal auf Schweizer Konten bunkerte, löste 2013 ein politisches Beben aus. Er markierte auch das Ende der Hoffnung, die Regierungsübernahme durch die Sozialisten im Jahr zuvor könnte der Startschuss zur Erneuerung des Landes gewesen sein. Anstand und Redlichkeit statt Cliquenwirtschaft und Affären - das hatten sich die Franzosen gewünscht. Sie wurden bitter enttäuscht. Der Historiker Marcel Gauchet schimpfte: "In Frankreich sind die Eliten besonderes scheinheilig."

Denn die Gier der Volksvertreter ist parteiübergreifend. Mehrere Dutzend einschlägig verurteilte Genossen listet das Blog "Die dümmste Linke der Welt auf", darunter eine ganze Reihe prominenter Sozialisten. Die Statistik der Konservativen ist etwa ebenso lang.

Aber auch der Front National hat Probleme mit der Justiz. Bei den derzeit laufenden vierzehn Verfahren geht es auch um die fiktive Anstellung von parlamentarischen Assistenten beim Parlament in Straßburg. In Folge der Ermittlungen des EU-Amtes für Betrugsbekämpfung Olaf sollen FN-Abgeordnete rund 1,1 Millionen Euro zurückzahlen. Unter ihnen ist auch die Chefin des Front National, Marine Le Pen, deren EU-Mitarbeiterin offenbar überwiegend am Parteisitz in Paris tätig war.

Insgesamt offenbart sich ein Verhalten, das sich mit den moralischen Sonntagsreden der Politiker wenig verträgt.

Luxuriöses Leben, vom Staat finanziert

Dabei werden Abgeordnete und Senatoren ordentlich bezahlt: 12.670 Euro, Repräsentationskosten inklusive, für die nicht einmal ein Nachweis fällig wird. Hinzu kommen Sachleistungen wie Hin- und Rückflüge in den Wahlkreis, Gratis-Abos für die Bahn, Handys oder die Nutzung des Fuhrparks.

Ein "luxuriöses Leben", kommentierte das Fachmagazin "Capital". Zumal sich die Abgeordneten auch Auslandsreisen bezahlen lassen, mal auf Staatskosten, mal auf Einladung ausländischer Regierungen oder Unternehmen. Und schließlich gab es, etwa im Senat, lange noch schwarze Kassen, aus denen die Amtsträger der Republikaner regelmäßig Zuwendungen erhielten.

Seit der Affäre Cahuzac hat es aber auch Verbesserungen gegeben. Per Gesetz wurde eine "Oberste Behörde für Transparenz" gegründet. Seit 2014 müssen Abgeordnete und Minister dort ihre Einkommensverhältnisse offenlegen. Auchder Abgeordnete Fillon veröffentlichte seine Einkünfte, wobei unklar ist, für welche Leistungen Fillon als Manager der Consultingfirma "EURL 2F Conseil" 2012/3 rund 220.000 Euro Gehalt erhielt.

An der negativen Einstellung von Frankreichs Bürgern gegenüber politischen Promis und Privilegierten hat diese Neuerung nichts geändert: Laut einer Umfrage vom vergangenen Oktober gelten die Eliten durchweg als materiell und moralisch korrupt - das betrifft Abgeordnete und Minister ebenso wie Gewerkschafter und Journalisten.

Der Fall Fillon wird diese Abneigung vertiefen.