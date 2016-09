Asselborn-Forderung Steinmeier will Ungarn nicht aus EU ausschließen

Für Außenminister Frank-Walter Steinmeier steht ein Ausschluss Ungarns aus der Europäischen Union (EU) derzeit nicht zur Debatte. "Es ist nicht meine persönliche Haltung, einem europäischen Mitgliedstaat die Tür zu weisen", sagte Steinmeier am Dienstag bei einem Besuch in Lettland. "Wir müssen uns den komplizierten Debatten, die es da manchmal gibt, auch stellen."

Zuvor hatte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn verlangt, Ungarn wegen seiner restriktiven Flüchtlingspolitik aus der EU auszuschließen. Asselborn sagte, die EU könne "nicht akzeptieren, dass ihre Grundwerte massiv verletzt werden". Die Aussage machte der luxemburgische Chefdiplomat wenige Tage vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag in Bratislava.

Steinmeier, ein persönlicher Freund Asselborns, sagte, der Vorstoß des Luxemburgers sei "keine abgestimmte Haltung". Er könne aber verstehe, "dass mit Blick auf Ungarn einige in Europa ungeduldig werden angesichts der fortdauernden Debatten zwischen der EU-Kommission und der ungarischen Regierung".

Steinmeier nimmt in der lettischen Hauptstadt Riga an einem Treffen mit den Außenministern der drei Balten-Republiken Estland, Lettland und Litauen teil. Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics bezeichnete Asselborns Vorschlag als "Megaphon-Diplomatie". "Diese Rhetorik hilft uns nicht." Litauens Außenminister Linas Linkevicius meinte ebenfalls: "So radikale Statements sind nicht immer hilfreich." Mehr Hintergründe zum bevorstehenden Treffen lesen Sie hier.