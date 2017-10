Bundespräsident in Moskau Steinmeier reist nach Russland

Der letzte Besuch eines deutschen Bundespräsidenten in Russland ist lange her - 2010 war das. Christian Wulff besuchte damals seinen Amtskollegen Dmitrij Medwedew. Nun besucht Frank-Walter Steinmeier Moskau.

Am 25. Oktober soll er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen, wie das Präsidialamt mitteilte. Es handelt sich dabei nicht um einen offiziellen Staatsbesuch, sondern lediglich um einen "Arbeitsbesuch". Steinmeier wird bereits am späten Abend des 24. Oktober an- und am Morgen des 26. Oktober abreisen.

In der russischen Hauptstadt will der Bundespräsident auch die Kathedrale St. Peter und Paul aufsuchen. Im Rahmen des Reformationsjubiläums gibt die russische Regierung das Kirchengebäude an die evangelisch-lutherische Kirche Russlands zurück.

Joachim Gauck reiste nie nach Russland

Steinmeier hatte sich in seiner Funktion als Außenminister gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für die Rückgabe der Kirche eingesetzt - und die russische Regierung ist ihm nun entgegengekommen. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm wird den Bundespräsidenten nach Moskau begleiten.

Außerdem will Steinmeier die Menschenrechtsorganisation Memorial treffen sowie mit dem ehemaligen sowjetischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow sprechen.

Steinmeiers Vorgänger im Schloss Bellevue, Joachim Gauck, hatte Russland nie besucht. Der frühere DDR-Bürgerrechtler hatte Putin aber im Juni 2012 - damals russischer Ministerpräsident - in Berlin getroffen. Es war ein frostiges Treffen.

Steinmeier hingegen deutete bereits im Juni dieses Jahres in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen Kurswechsel an. "Ich mache mir keine Illusionen über den Stand unserer Beziehungen. Sprachlosigkeit ist aber aus meiner Sicht keine Alternative", sagte er.