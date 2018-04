Bundespräsident Steinmeier warnt vor "galoppierender Entfremdung" von Russland

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigt sich äußerst besorgt über das zerrüttete Verhältnis zwischen dem Westen und Russland und appelliert an die Bundesregierung, bei den diplomatischen Bemühungen nicht nachzulassen. "Ganz unabhängig von Putin - wir dürfen nicht Russland insgesamt, das Land und seine Menschen, zum Feind erklären", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag". "Dagegen steht unsere Geschichte, und dafür steht zu viel auf dem Spiel."

Der Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien sei besorgniserregend, so das Staatsoberhaupt. "Aber mindestens ebenso muss uns die galoppierende Entfremdung zwischen Russland und dem Westen besorgen, deren Folgen weit über diesen Fall hinausgehen." Zuletzt hatte Russland behauptet, Skripal sei mit einem Kampfstoff aus dem Westen vergiftet worden - und die Untersuchungsergebnisse der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) seien manipuliert worden.

Steinmeier stellte in dem Interview weiter fest: "Es gibt praktisch keine Vertrauensbasis mehr - auf beiden Seiten. Dieser gefährlichen Entfremdung entgegenzuwirken, ist die eigentliche Herausforderung und Aufgabe verantwortlicher Politik." Er wisse, wie schwer das ist, und dass derjenige, der sich bemühe, dem Scheitern immer näher sei als dem Erfolg.

"Dennoch glaube ich, dass wir uns nicht von einer neuen Endzeitstimmung im Verhältnis zu schwierigen Nachbarn dominieren lassen sollten", fügte Steinmeier hinzu, der selbst seit 2005 insgesamt mehr als sieben Jahre lang als Außenminister fungiert hat, zuletzt bis Januar 2017.

Steinmeier verwies aber auch auf die große Verantwortung, die die Bundesregierung zugleich für die Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit der Europäischen Union trage, gerade in der Russlandpolitik. "Deshalb ist es wichtig, dass wir dem Kreml die Folgen seines Handelns für das europäisch-russische Verhältnis immer wieder deutlich machen." Dazu gehörten auch die nach der Krim-Annexion und dem Konflikt in der Ost-Ukraine beschlossenen Sanktionen. "Aber wir dürfen nicht aufgeben, dies auch im direkten Gespräch zu tun", so Steinmeier.

Bezogen auf den aktuellen Konflikt wegen der Raketenangriffe der USA, Frankreichs und Großbritannien auf Ziele in Syrien rief Steineier die USA und Russland auf, einen neuen Anlauf für eine Friedensinitiative zu starten. "Es geht am Ende nicht ohne die regionalen Nachbarn, aber nichts beginnt ohne USA und Russland", sagte er. Wenn Washington und Moskau nicht zueinander fänden, so Steinmeier, "sind die Chancen für eine Verbesserung der Lage in Syrien gleich Null!".

Russland hatte als Verbündeter Syriens zuletzt mehrmals Uno-Resolutionen zum Syrien-Konflikt verhindert (mehr zur Rolle Russlands in dem Konflikt lesen Sie hier).