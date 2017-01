Kolumbien-Reise Außenminister Steinmeier will Farc-Lager besuchen

Ende dieser Woche reist Außenminister Frank-Walter Steinmeier nach Kolumbien. Dort will er auch eine der Zonen besuchen, in denen die Rebellen der linken Guerillaorganisation Farc ihre Waffen niederlegen sollen. Steinmeier werde am Freitag in der Hauptstadt Bogotá zunächst mit Präsident Juan Manuel Santos zusammentreffen und dann eines der Farc-Rückzugsgebiete im Department Meta im Osten des Landes besuchen, sagte die kolumbianische Außenministerin María Ángela Holguín im Radiosender RCN.

Nach dem Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und den Farc werden die etwa 5800 Rebellen derzeit in 26 Zonen im ganzen Land zusammengezogen, um ihre Waffen niederzulegen und sich auf ihre Rückkehr ins zivile Leben vorzubereiten.

Auch der französische Präsident François Hollande will Ende des Monats eines der Gebiete besuchen. Sowohl Deutschland als auch Frankreich hätten den Friedensprozess in Kolumbien stets unterstützt, sagte Außenministerin Holguín.