Aussagen zu arbeitslosem Gärtner Opposition empört über Macron

"Ich brauche nur über die Straße zu gehen und finde was für Sie." Mit diesen Worten hat der französische Präsident Emmanuel Macron für Aufregung gesorgt. Er richtete den Satz an einen jungen, arbeitslosen Gärtner. Der Präsident empfahl dem 25-Jährigen, sich Arbeit in einer neuen Branche zu suchen.

VIDÉO - Macron à un jeune chômeur qui peine à obtenir un travail : "Je traverse la rue je vous en trouve" #JEP2018 pic.twitter.com/clfFlBuL52 — Arthur Berdah (@arthurberdah) 16. September 2018

Macron hat aktuell ohnehin erstmals in seiner Amtszeit echte Probleme - auch wegen seines Auftretens. Nun startete erneut schnell eine Diskussion darüber, ob Macrons Äußerung zu dem Arbeitslosen respektlos gewesen sei. Der kommunistische Politiker Ian Brossat beispielsweise sah das so. Christophe Castaner, Chef von Macrons Partei "La République en marche", verteidigte den Präsidenten wiederum und lobte, dass Macron auf "Phrasendrescherei" verzichtet habe.

Mittlerweile häuft sich gerade aus dem linken Lager allerdings weitere Kritik. Laurence Rossignol, ehemalige Familienministerin, nannte Macrons Worte "unglücklich" - gerade mit Blick darauf, dass erst vor wenigen Tagen der "plan pauvreté" (Armutsplan) präsentiert worden sei, der Maßnahmen für die Bekämpfung von Armut beinhaltet.

Ce présupposé permanent a l’encontre des chômeurs, qui ne trouveraient pas d’emploi car ils n’en cherchent pas! Propos malheureux 3 jours après la présentation du #PlanPauvreté https://t.co/qlgTLNnfYY — Laurence Rossignol (@laurossignol) 16. September 2018

Bastien Lachaud von der linken Partei La France Insoumise (LFI, das unbeugsame Frankreich) bemängelte, dass Macron wichtige Aspekte wie "Entfernung" zum Arbeitsplatz, "Gehalt" und "Qualifikation" außer Acht lasse. "Beschämend!", schrieb er auf Twitter.

Voilà les "offres d'emplois raisonnables" qu'Emmanuel #Macron fera proposer pour priver les gens de leur #RevenuUniverselDActivite. Distance ? Salaire ? Qualification ? Peu importe, ils doivent juste travailler ! Honteux ! #Pauvreté #RUA #CorvéeUniversellehttps://t.co/HwIy09DI3t — Bastien Lachaud (@LachaudB) 16. September 2018

Der LFI-Abgeordnete Eric Cocquerel beschwerte sich ebenfalls über die Aussagen: Die Missachtung, welcher "Kaste" ein Mensch angehöre, sei "unerträglich". Weiter schrieb er: "Macron ist der Präsident der Reichen und der Verachtung der Leute."

Sur le fond c’est toujours la même rengaine libérale qui veut que les responsables du chômage sont les chômeurs, sur la forme c’est un mépris de caste insupportable. #Macron est le président des riches et du mépris du peuple https://t.co/jATDg9c0se — Eric Coquerel (@ericcoquerel) 16. September 2018

Der Europaabgeordnete der Parti socialiste (PS, sozialistische Partei), Emmanuel Maurel, erinnerte in einem Tweet an den Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau. Dieser hatte einst geschrieben: "Endlich erinnerte ich mich des Notbehelfs einer großen Prinzessin, der man sagte, die Bauern hätten kein Brot, und die antwortete: Dann sollen sie Brioche essen!" Maurel warf Macron die "gleiche Arroganz" vor.

Il y a vraiment quelque chose d'"ancien régime" chez le chantre du "Nouveau Monde". La même arrogance de classe que cette "grande princesse" dont parle Rousseau, qui, aux affamés sans pain, répondait : "qu'ils mangent donc de la brioche"! https://t.co/VIIcx01L6j — Emmanuel Maurel (@emmanuelmaurel) 16. September 2018

Auch in den französischen Medien gab es Kritik für Macron. Die linksgerichtete Pariser Tageszeitung "Libération" bezeichnete die Ratschläge als "technokratische Vorstellung". "Diese Manie, jedem eine Lektion zu erteilen! Jetzt trifft es einen Arbeitslosen, der sich über seine Situation beklagt - sollte er stattdessen frohlocken?", schrieb die Zeitung. Wenn es offene Stellen gebe, reiche es aus Sicht von Macron aus, "Arbeitslose hinzuschicken, egal was sie für eine Ausbildung haben oder was ihre persönliche Lage ist." Macron wolle "eine Botschaft überbringen, aufdringlich und fast schon obsessiv: Die Arbeitslosen sind selbst für ihr Schicksal verantwortlich."

Im Video: Macron - Präsident ohne Rückhalt (dbate-Interview 2017)