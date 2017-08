Vorort von Paris Auto fährt in Soldatengruppe - mehrere Verletzte

Ein Fahrzeug ist in einem Vorort von Paris in eine Gruppe Soldaten gefahren. Zwei Menschen seien in Levallois-Perret schwer verletzt worden, vier weitere leicht, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Der Fahrer des Fahrzeuges, offenbar ein BMW, sei geflohen.

Laut französischen Medienberichten sollen die betroffenen Militärs Teil der Anti-Terror-Operation Sentinelle sein, die in vielen französischen Städten patrouilliert. Wie der Sender CNN berichtet, seien die Soldaten beim Verlassen ihrer Kaserne am Verdun-Platz in Levallois-Perret angefahren worden.

Der Vorort ist nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum von Paris entfernt. Französische Sicherheitskräfte waren schon mehrfach Ziel von Anschlägen, im April wurde ein Polizist auf den Pariser Champs-Élysées erschossen.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer und seinem Auto. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP sind sich die Behörden sicher, dass der Unbekannte absichtlich in die Gruppe gefahren sei. Auch der Bürgermeister des nordwestlich von Paris gelegenen Vorortes erklärte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, er habe "keinen Zweifel", dass es sich um eine bewusste Tat gehandelt habe.

Mehr in Kürze auf SPIEGEL ONLINE.