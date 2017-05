Wahl in Frankreich Macron liegt in letzten Umfragen klar vor Le Pen

Die Kehrtwende von Marine Le Pen in der Euro-Frage, ein hitziges letztes TV-Duell - es hat alles nichts geändert. Emmanuel Macron liegt in den letzten Umfragen vor der Stichwahl am Sonntag klar vor seiner Kontrahentin Le Pen. Laut den Umfrageinstituten Elabe und Opinionway wollen am Sonntag 62 Prozent für Macron stimmen und 38 Prozent für die Kandidatin des Front National. Das Institut Ipsos sieht Macron mit 61,5 Prozent zu 38,5 Prozent vorn.

Der Anführer der Bewegung "En Marche!" kann damit seinen Vorsprung von rund 20 Prozentpunkten halten, den ihm alle Umfragen seit der ersten Wahlrunde vor knapp zwei Wochen gegeben haben. Die neuen Befragungen wurden nach dem TV-Duell zwischen beiden Präsidentschaftskandidaten am Mittwoch durchgeführt. Der Auftritt hatte demnach höchstens kleine Auswirkungen auf die Wahlentscheidung - und wenn, dann zugunsten von Macron, der um ein bis zwei Prozentpunkte zulegt.

Für Macron besonders wichtig: Er kann viele Wähler der im ersten Wahlgang unterlegenen Kandidaten für sich gewinnen, insbesondere auch mehrheitlich die Wähler des linken Jean-Luc Mélenchon. Das zeigt die Grafik beruhend auf der neuesten Ipsos-Umfrage:

Anders als der Republikaner François Fillon und der Sozialist Benoît Hamon hatte Mélenchon sich nach dem ersten Wahlgang nicht für Macron ausgesprochen. Trotzdem wollen nur 11 Prozent der Mélenchon-Wähler für Le Pen stimmen.

Die FN-Kandidatin kann einen Großteil der Stimmen von Nicolas Dupont-Aignan für sich gewinnen. Das ist allerdings kein Wunder: Der Sozialkonservative vertritt ähnliche Meinungen wie Le Pen. Er hat allerdings im ersten Wahlgang auch nur 4,7 Prozent der Stimmen bekommen, verglichen mit jeweils rund 20 Prozent für Fillon und Mélenchon.

Die Umfragen sind insgesamt deutlich klarer als bei der US-Präsidentschaftswahl oder dem Brexit-Referendum. Ein Beispiel: In der Ipsos-Umfrage geben derzeit 17 Prozent an, sich noch nicht entschieden zu haben. Diese 17 Prozent fehlen zwar in der 61,5-zu-38,5-Prognose. Aber: Selbst wenn diese 17 Prozent - rein theoretisch - komplett zu Le Pen überlaufen würden, würde Macron noch immer knapp gewinnen.

Doch der große Vorsprung kann Macron durchaus noch zum Verhängnis werden. Wenn sich viele seiner Wähler zu sicher sind, dass er gewinnt, könnten sie am Ende gar nicht erst ins Wahllokal gehen. Das ist Le Pens letzte - kleine - Chance.