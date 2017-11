Neugegründete Partei "En Marche" Mucken gegen Macron

Es sollte ein harmonisches Großevent werden, ganz nah am Volk: Frankreichs Regierungspartei "Die Republik auf dem Vormarsch" (La République en Marche, LREM) feiert am Samstag ihren ersten Kongress. Mit dem Meeting der rund 800 "Marschierer" in Lyon, sechs Monate nach der Wahl von Staatschef Emmanuel Macron, soll der Präsidentenwahlverein endlich zu einer professionellen Organisation werden: mit einem neuen Parteichef nebst Vorstand.

Doch die von der LREM-Regie geplante Party droht am heftigen Protest der Basis zu scheitern. Eine Hundertschaft von Mitstreitern - darunter Delegierte und Abgeordnete - will die Partei verlassen: In einem Manifest beklagen die "100 Demokraten" mangelnde Mitsprache, Macrons autokratisches Gebaren und eine "Herrschaft der Eliten".

"Die neuen Statuten erlauben weder die Freiheit der Meinung und des Ausdrucks, noch die interne Kritik am Machtmissbrauch", so das Urteil der frustrierten Aktivisten. "LREM beleidigt die Grundprinzipien der Demokratie."

Die innerparteiliche Konfrontation lädiert das Image von Macron, der als Staatschef eine "neue politische Kultur" einführen wollte. Zudem geht Macron seit der Abschaffung der Vermögensteuer der Ruf voraus, er sei ein "Präsident der Reichen": Zwei von drei Franzosen fühlen sich als Verlierer seiner Reformen. Und jetzt: der Vorwurf des "Personenkultes".

Der Austritt kurz vor dem Konvent offenbart die Defizite einer Partei, die Macron vor gerade erst 18 Monaten nach US-Vorbildern als politisches Start Up gründete: "Auf dem Marsch!" inszeniert sich betont jung und cool - eine Partei der Facebook-Citoyens. Für den Beitritt genügen ein paar Klicks. "Leicht, kostenlos, in nur drei Minuten!", wirbt die LREM-Webseite und gewann damit nach eigenen Angaben mehr als 370.000 Mitglieder - die Zahl der engagierten Marschierer beträgt jedoch nur einen Bruchteil.

Auf dem Weg zur "undemokratischsten Partei"

Hinter dem Bild digitaler Mitsprache steckt eine hierarchisch straff geführte Firma. Denn Macron, der als Minister unter François Hollande miterlebte, wie sein Amtsvorgänger durch innerparteiliche Querelen zermürbt wurde, will das Parteivolk fest im Griff behalten. Delegierte oder Abgeordnete werden daher nicht demokratisch von der Basis gewählt, sondern von der Führung bestimmt. "Macrons Organisation ist auf dem Weg, die undemokratischste Partei Frankreichs zu werden", rügt das Magazin "Marianne".

Beispiel Nationalversammlung: Die 313 LREM-Abgeordneten, die die absolute Mehrheit unter den 577 Parlamentariern stellen, sind zwar ein bunter Haufen aus Aktivisten "der Zivilgesellschaft" und erfahrenen Polit-Veteranen. Doch tatsächlich hält sie der Élysée am kurzen Zügel. Auch das Auftreten seiner Ministerriege wird von Präsident Macron überwacht.

Jetzt soll auch die Partei auf Linie gebracht werden, der Kongress am Wochenende dient vor allem als Konsensforum für die "großen politischen Orientierungen".

Wichtige Entscheidungen werden anderswo getroffen: im - nicht gewählten - Parteirat. Abgeordnete und Senatoren, nebst den von der Führung bestimmten Delegierten der Departements, verfügen dort über eine Mehrheit von rund 80 Prozent; die verbleibenden 20 Prozent werden per Los aus dem Reservoir der Mitglieder bestimmt.

"Perverses Speichelleckerei"

Der so zusammengesetzte Parteirat bestimmt dann aus seiner Mitte die eigentliche, 30-köpfige Führungsspitze - so ist garantiert, dass loyale LREM-Kader das Sagen haben. "Macron sichert sich damit die Kontrolle über die Partei", konstatiert die Tageszeitung "Libération".

"Das wirkt nicht gerade wie Mitbeteiligung", so ein Delegierter aus der Region Rhône-Alpes. Was nicht nur die LREM-Abweichler verärgert, sondern auch viele Mitglieder: Zum neuen Parteichef nominierte Präsident Macron seinen Regierungssprecher Christophe Castaner, der auch noch sein Ministeramt behalten will. Dessen "Salbung vorzeitig und ohne Gegenkandidaten", so die LREM-Revoluzzer, "verspricht wenig Hoffnung auf Demokratie."

Derartige Vorwürfe werden von den LREM-Granden abgebügelt. Man wolle lediglich lokale Machtkonzentrationen verhindern, die andere Parteien "umgebracht" haben, begründet ein Pariser Kader das Vorgehen. Und Benjamin Griveau, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, versucht, den Austritt "einer Handvoll anonymer Mitglieder" herunter. "Die Frage des demokratischen Funktionierens stellt sich nicht."

Die Antwort der LREM-Dissidenten ist eindeutig: Wir können nicht länger Mitglieder einer Bewegung sein", so ihr Manifest, "wo allein perverse Speichelleckerei übrigbleibt, die eigentlich zur Politik alten Stils gehört."