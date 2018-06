Korruptionsermittlungen in Frankreich Macron-Vertrauter unter Verdacht

Ein Korruptionsverdacht erschüttert den Elysee-Palast. Im Zentrum steht Alexis Kohler, der Vertraute und wichtigste Mitarbeiter von Präsident Emmnauel Macron. Die Justiz ermittelt, am Mittwoch wurde das Finanzministerium durchsucht, und Frankreich rätselt: Kann das sein?

Die Satire-Wochenzeitung "Canard enchaîné" tat schon einmal alles andere als überrascht: "Vor einem Jahr berichtete der 'Canard' über eine Anfrage Kohlers, die im Juli 2014 einen negativen Bescheid der Ethik-Kommission erhalten hatte", erinnerte das Blatt in seiner aktuellen Ausgabe.

Schon damals habe die Ethik-Kommission abgelehnt, dass der Beamte Kohler aus dem Staatsdienst direkt zur italienisch-schweizerischen Schiffsgesellschaft Mediterranean Shipping Company (MSC) wechselt. Denn bereits vorher, im Juli 2012, habe Kohler als Beamter im Wirtschaftsministerium über den Verkauf eines Kreuzfahrtschiffes der staatlichen französischen STX-Werft an MSC mitentschieden. Hört sich an wie Schnee von gestern? Im Gegenteil.

Denn dieser Tage wird es ernst für Alexis Kohler, dem Generalsekretär des Elysée-Palasts, von dem Präsident Macron zu sagen pflegt, dass er sein einziger Mitarbeiter sei, der schneller als er selbst denke. Kohler gilt tatsächlich als alles entscheidende Schaltstelle unter Macron, als derjenige, dem der Präsident blind vertraut. Der nie öffentlich in Erscheinung tritt und eine Eminenz bleibt. Grau und undurchsichtig.

AFP Emmanuel Macron

Nun aber hat die private Anti-Korruptions-Organisation Anticor bei der Staatsanwaltschaft für Finanzdelikte (PNF) eine Klage gegen Kohler eingereicht. Das war am 1. Juni und wäre allein noch keine große Nachricht. Doch schon drei Tage später, am 4. Juni, reagierte die speziell für Korruptionsverbrechen zuständige Staatsanwaltschaft und kündigte Ermittlungen gegen Kohler an. Für den Betroffenen verheißt das nichts Gutes, auch wenn der Präsidentenpalast umgehend von einem "völlig unbegründeten Verdacht" sprach.

Verdacht der Vorteilsnahme reicht bis in Macrons Vorzimmer

Anticor wirft Kohler vor, innerhalb von STX staatliche Interessen vertreten zu haben, obwohl seine Familie zu den Eigentümern von MSC zählt. Kohlers Mutter ist die Kusine von Rafaela Aponte, die die Reederei MSC 1970 mit ihrem Mann Gianluigi gegründet hatte. Und der Familienzusammenhalt ist offenbar groß. Denn als Kohler im Jahr 2016 kurz den Staatsdienst verließ, stieg er gleich als Finanzdirektor bei MSC ein, einem Unternehmen mit 20 Milliarden Euro Umsatz. Allerdings kam er in seinem Job in Genf nie so richtig an. Denn schon im Herbst 2016 begann er, zusätzlich für die Präsidentschaftskampagne Macrons zu arbeiten - ehrenamtlich, das gute Gehalt von MSC floss ja weiter.

imago/ PanoramiC Alexis Kohler

Dieses damalige erneute politische Engagement des MSC-Angestellten Kohlers ist für die Staatsanwälte kein Problem. Da war er ja nicht mehr im Staatsdienst. Allerdings unterstreicht es seine Nähe zu der Reederei, von der vorher nicht viele wussten. Den Staatsanwälten geht es vielmehr um seine Rolle im Wirtschaftsministerium vor 2014, als Macron dort noch gar nicht Wirtschaftsminister war und seine Beziehung zu Kohler allenfalls lose. Hat dieser MSC damals bevorteilt?

Der Fall weckt ungute Erinnerungen

Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft ist für den Präsidenten höchst unangenehm. Der Verdacht der Vorteilsnahme reicht bis in sein Vorzimmer. Und man weiß vorher nie, was daraus wird. Mit einer ähnlich Ankündigung der Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft begann im Januar 2017 auch die Affäre des konservativen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon um die Scheinbeschäftigung seiner Frau im Parlament.

Auch da ging es um alte, zunächst scheinbar unbedeutende Geschichten, die Fillons engste Mitarbeiterin, nämlich sein Frau betrafen. Doch schon Wochen später kosteten sie Fillon Millionen Stimmen und seinen zuvor von allen Umfrageinstituten vorausgesagten Wahlsieg bei den Präsidentschaftswahlen.

Macron ist also vorgewarnt.