Militärparade in Paris Formation in falschen Farben

Am Sonntag spielt die französische Équipe Tricolore im Finale der Fußballweltmeisterschaft. Die Mannschaft könnte mit einem Sieg gegen Kroatien ein ganzes Land in Freudentaumel versetzen - einen Tag nach dem Nationalfeiertag, den die Franzosen an diesem Samstag begehen.

Bei der größten Militärparade des Landes marschierten in der Hauptstadt knapp 4300 Armeeangehörige über die Champs-Élysées - unter den Augen von Staatschef Emmanuel Macron und Tausenden Zuschauern.

Bei dem Schaulaufen über den Prachtboulevard waren offiziellen Angaben zufolge außerdem 250 Pferde und 220 Fahrzeuge zu sehen. Über die Zuschauermassen hinweg flogen 64 Flugzeuge, darunter ein Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ A400M.

Bei einer Flugeinlage kam es allerdings zu einer Farb-Panne: Eines von neun Flugzeugen, die Rauchspuren in den Farben der Nationalflagge hinter sich herziehen sollten, war falsch beladen. Es stieß roten statt blauen Rauch aus. Auch am Boden gab es Probleme: Zwei Motorradpolizisten fuhren ineinander.

DPA Zwei Polizisten stoßen mit ihren Motorrädern zusammen

Am 14. Juli erinnert Frankreich an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution angesehen wird. Überschattet wurden die Feiern vom Gedenken an den Anschlag von Nizza, der sich zum zweiten Mal jährte. Am 14. Juli 2016 hatte ein islamistischer Attentäter in der Mittelmeer-Stadt einen Lkw in die Menge gesteuert und 86 Menschen getötet.