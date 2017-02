Bayrou für Macron Überraschender Beistand aus der Provinz

Der Tonfall von François Bayrou war staatsmännisch, getragen, sorgenvoll: "Weil das Risiko außerordentlich ist und die Franzosen desorientiert und verzweifelt sind, müssen wir unsere Kräfte vereinen. Man muss die Dinge ändern und zwar schnell", erklärte Bayrou vor einer Hundertschaft von Journalisten. "Weil die Gefahr zu groß ist, schlage ich Emmanuel Macron eine Allianz vor - vereinigen wir unsere Kräfte."

Die Offerte von Bayrou, dem ergrauten Führer der Zentrumspartei "Demokratische Bewegung" (MoDem), kam für den jugendlichen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron, Chef der Bewegung "En Marche", als ebenso unerwartete wie dringend nötige Schützenhilfe.

Denn mit dem 65-jährigen Bayrou erhielt der 39-jährige Macron die Unterstützung eines gestandenen Strategen, der wie kaum ein anderer seit mehr als einem Jahrzehnt die politische Mitte Frankreichs verkörpert. Der aber auch mit seinen Ambitionen auf ein Bündnis jenseits der traditionellen Rechts-Links-Konfrontation bei den drei vergangenen Präsidentschaftswahlen immer wieder deutlich unterlegen war.

Bayrou genießt Image eines ehrlichen Vordenkers - und soll Macron helfen

Trotz dieser Niederlagen verfügt der ehemalige Lehrer aus der Region Béarn, einst Bildungsminister und heute Bürgermeister der Pyrenäenstadt Pau, noch immer über das Image eines ehrlichen Vordenkers: Der Provinzpolitiker genießt deshalb die Anerkennung jener Republikaner (LR), die von den Affären ihres Spitzenmannes François Fillon verprellt sind. Zudem findet Bayrou Sympathien im Reform-Lager der Sozialisten (PS), die den stramm-linken Kurs von Kandidat Benoît Hamon ablehnen.

Die plötzliche Allianz des Alt-Politikers Bayrou mit dem Nachwuchsstar Macron, einem Generationspakt der Mitte, nützt beiden Politikern: Bayrou, trotz seiner Popularität ohne Chancen bei einer erneuten Kandidatur, kann dank seiner Unterstützung zum einflussreichen Königsmacher der Republik aufsteigen. Dafür vergisst Bayrou, dass er den ehemaligen Banker Macron als "Kandidat des Geldes" gerügt hatte oder als luftiges "Hologramm" - ohne Projekt.

Macron hingegen, Ex-Wirtschaftsminister von Hollande, aber bislang nie direkt gewählt, holt mit Bayrou einen beschlagenen Partner an Bord, der gerade bei älteren, wertkonservativen Wählern für Erfahrung und für regionale Verankerung steht.

Das zählt, zumal Macrons steiler Aufstieg in den Umfragen gerade durch peinliche Bemerkungen gelitten hat. Bei einem Besuch in Algerien bezeichnete Macron Frankreichs Dominanz in Nordafrika als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" - und löste damit unter seinen Landsleuten einen Sturm der Entrüstung aus. Macron ruderte zurück ("Ich habe Euch verstanden, ich liebe Euch") - was ihm den Vorwurf des Opportunismus einbrachte.

Marine Le Pen liegt noch immer deutlich in Führung

Ähnlich Macrons Zick-Zack-Kurs zum Thema Homo-Ehe: Das Gesetz der "Ehe-für-Alle" habe deren Gegner "gedemütigt" erklärte Macron jüngst in einem Interview mit dem Magazin Nouvel Obs. Und schob nach einem öffentlichen Aufschrei ein rasches Mea-Culpa nach: "Die Gemeinschaft der Homosexuellen", so der wendige Macron, "wird in mir immer einen Fürsprecher finden."

Diese Polit-Patzer ließen Macron in den Umfragen abrutschen - zumal offene Fragen nach einem stichhaltigen Finanzkonzept für sein Wirtschaftsprogramm noch immer nicht beantwortet sind. Prompt fiel der charismatische Ex-Banker bei Erhebungen vom Wochenanfang hinter den Republikaner Fillon auf den dritten Platz zurück.

Dramatisch für den Seiteneinsteiger Macron: Denn in der Reihe der Favoriten liegt Marine Le Pen mit rund 28 Prozent noch immer deutlich in Führung. Wer sich jedoch Ende April bei der ersten Runde der Präsidentenwahl für das Stechen qualifiziert, hat gegenüber der gefürchteten Chefin des Front National beste Aussichten auf den Einzug in den Élysée.

Die Offerte Bayrous - und die möglichen Wählerstimmen - kommen Macron daher höchst gelegen. Umgehend akzeptierte er die Vorbedingungen des Altvorderen: Eine klar definierte Rolle für dessen MoDem-Partei, ein "moralisches Regelwerk" für die Volksvertreter, die Einführung des Verhältniswahlrechts und die "Anerkennung des Wertes der Arbeit und ihre gerechte Entlohnung" - kurz, ein Wirtschaftsprogramm, ausgerichtet an den Nöten der Einkommensschwachen.

Kein Problem für Macron. "Der Bündnisvorschlag von Bayrou fußt auf Werten und Ideen, die zum Kurs der Vereinigung passen, die wir vertreten", twitterte der auserkorene Partner:

L'alliance proposée par @Bayrou porte sur les valeurs, les idées, s'inscrit dans la démarche de rassemblement qui est la nôtre. Je l'accepte — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 22. Februar 2017

"Ich akzeptiere." Die "vier Pfeiler der Allianz mache ich mir zu eigen", teilte Macron mit und pries die "mutigen Geste" Bayrous: "Das ist eine Wende für den Wahlkampf und für Frankreichs politisches Leben".

Ein erstes Treffen, bei dem die beiden Männer der Mitte ihren Generationspakt besiegeln wollen, ist für Donnerstag geplant.