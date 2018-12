Am Wochenende eskalierte in Paris erneut die Gewalt, die Regierung versucht, Krisenbewältigung zu betreiben. Dafür sollte am Dienstag ein erneutes Treffen zwischen Premierminister Édóuard Philippe und Vertretern der "Gelbwesten" stattfinden. Das hat die Delegation der Protest-Bewegung nun abgesagt. Dies teilten Vertreter der "Gelbwesten" mit.

Zwei Vertreter der Protestbewegung sagten der Nachrichtenagentur AFP, "Sicherheitsgründe" seien für die Absage verantwortlich. Sie seien von Hardlinern aus der eigenen Gruppe bedroht worden, weil sie mit Regierungsvertretern sprechen wollten.

Bereits am Freitag war Philippe mit Vertretern der Bewegung zusammengekommen. Präsident Emmanuel Macron beauftragte den Regierungschef in der Folge, weitere Gespräche zu führen. Deshalb lud Philippe für Dienstag zu einem weiteren Treffen in seinem Amtssitz ein. Am Montagabend hielt Philippe eine Krisensitzung mit mehreren Ministern ab. Macron sagte unterdessen nach serbischen Angaben einen geplanten Besuch in Belgrad ab.

Die schweren Proteste in Frankreich hatten sich zunächst an der neuen Ökosteuer auf Diesel entzündet, die für den 1. Januar angekündigt ist. Mittlerweile aber gehen die Demonstrationen weiter: Sie zeigen sich unzufrieden mit der Politik Macrons und dem wirtschaftlichen Abstieg Frankreichs.

Im Video: "Gelbwesten-Demo eskaliert

Video AFP

Die "Gelbwesten" organisierten sich zunächst über soziale Medien Mitte November zu ersten Massenprotesten. Schließlich mischten sich sowohl links- als auch rechtsextreme Gruppen sowie Gewalttäter aus den Vororten unter die Demonstranten. (Lesen Sie hier mehr über die Bewegung und ihre Ziele)