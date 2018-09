Gérard Collomb Frankreichs Innenminister kündigt Rückzug an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verliert ein weiteres wichtiges Mitglied seiner Regierung: Innenminister Gérard Collomb hat seinen Rückzug angekündigt. Er will den Posten im kommenden Jahr niederlegen, um sich der Lokalpolitik zu widmen. Der 71-Jährige ist bereits das dritte Kabinettsmitglied innerhalb von drei Wochen, das geht. Zuvor hatten bereits Umweltminister Nicolas Hulot und Sportministerin Laura Flessel ihre Posten geräumt.

Innenminister Collomb sagte der Zeitschrift "L'Express", er wolle nach den Europawahlen Ende Mai aus dem Kabinett ausscheiden. Sein Ziel sei es, bei den Kommunalwahlen 2020 wieder zum Bürgermeister von Lyon gewählt zu werden. Collomb stand der zweitgrößten französischen Stadt vor seiner Berufung ins Innenministerium bereits 16 Jahre lang vor.

Der frühere Sozialist war einer der ersten, die Macron in seinen Präsidentschaftsambitionen unterstützten und beim Aufbau seiner Bewegung En Marche halfen. Collomb ist nach Ministerpräsident Édouard Philippe das ranghöchste Mitglied in Macrons Kabinett und gilt als Vertreter des rechten Regierungsflügels.

Umstrittene Asyl- und Terrorismus-Politik

Als Innenminister ist er wegen seiner Asyl- und Antiterrorpolitik umstritten: Unter ihm verschärfte die Regierung das Asyl- und Einwanderungsrecht und überführte zahlreiche Sonderbefugnisse der Behörden im Antiterrorkampf in die normale Gesetzgebung. Auf dieser Grundlage hob die Regierung im vergangenen November den Ausnahmezustand auf, der seit den Anschlägen von Paris im Jahr 2015 galt.

Das rechte Lager wirft Collomb dagegen vor, zu lasch gegen Islamisten und andere Gewalttäter vorzugehen. Seit Januar 2015 kamen mehr als 240 Menschen bei Anschlägen ums Leben.

Auch in der Affäre um den früheren Sicherheitsmitarbeiter Macrons, Alexandre Benalla, geriet Collomb unter Druck. Benalla hatte auf der Pariser Mai-Kundgebung einen Polizeihelm getragen und einen Demonstranten geschlagen, obwohl er selbst kein Polizist war. Die Justiz ermittelt wegen Gewaltanwendung, Benalla sagt am Mittwoch vor einem Untersuchungsausschuss aus. Collomb gab an, früh von den Gewaltvorwürfen gewusst zu haben, die Verantwortung läge allerdings beim Präsidialamt und der Polizeiführung.

Opposition fordert Collombs sofortigen Rücktritt

Die konservativen Republikaner als größte Oppositionspartei riefen Collomb nach dessen Rücktrittsankündigung auf, seinen Ministerposten unverzüglich zu räumen. "Frankreich verdient einen Innenminister in Vollzeit und nicht einen Mann, der nur an sich selbst denkt", sagte der stellvertretende Fraktionschef der Partei, Guillaume Peltie, dem Sender RTL.

Andere Politiker im rechten Lager verglichen Macrons Kabinett mit der "Titanic": "Der Eisberg naht", schrieb die Sprecherin der Republikaner, Laurence Sailliet, auf Twitter. "Gibt es noch einen Piloten im Flugzeug?", twitterte die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (ehemals Front National) von Marine Le Pen. Sie warf Collomb vor, für "explodierende" Kriminalitätsraten verantwortlich zu sein.

Macron unter Druck: Warum seine Beliebtheitswerte abstürzen AFP Macrons Stern sinkt

Umweltminister Hulot hatte seinen Rücktritt Ende August ebenfalls in einem Interview angekündigt. Der frühere Fernsehjournalist warf der Regierung zu wenig Engagement für den Klima- und Naturschutz vor. Anfang September ging zudem Sportministerin Laura Flessel, womöglich wegen Unregelmäßigkeiten bei ihrer Steuererklärung. Die Abgänge kommen in einer Zeit, in der Frankreichs Präsident mit sinkenden Popularitätswerten kämpft.