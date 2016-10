Politiker-Fauxpas in Frankreich Ein Schoko-Croissant? 10 Cent, oder?

Politiker geben sich gerne volksnah - doch einige halten es mit Luthers Credo "dem Volke aufs Maul schauen" dann doch nicht so genau. Oder um präziser zu sein: Sie wissen nicht, was die Dinge kosten, die in den Mäulern der Bevölkerung landen - so wie Jean-François Copé, der gerne für die Konservativen in Frankreich als Präsidentschaftskandidat antreten möchte. Auf die Frage einer Radioreporterin, wie viel denn ein Schoko-Croissant koste, antwortete er: "Ich habe keine Ahnung. Es müsste so zwischen 10 und 15 Cent kosten."

Da liegt er gründlich falsch. Sie kosten im Schnitt meist das zehnfache.

Die Zeitung "The Guardian" fühlte sich bei dieser Aussage an die Legende aus dem 18. Jahrhundert von Marie Antoinette erinnert. Die Königin von Frankreich soll auf den Hinweis, dass die Bevölkerung kein Brot mehr habe, geantwortet haben: Dann sollen sie Kuchen essen.

Ganz Politiker war Copé hinterher aber auch nicht um eine Rechtfertigung verlegen. Er kaufe solch ungesundes Backwerk nun mal nicht besonders häufig. "Man muss wegen der Kalorien ein wenig aufpassen."

Im Internet setzte es trotz dieser Begründung/Ausrede reichlich hämische Kommentare.

Wow, with just 2 euros I could throw a huge #PainAuChocolat themed party! — Moi (@ImHavingAMoment) 24. Oktober 2016

Copé muss diesen Spott nun aushalten. Vielleicht ein kleiner Trost: Der Franzose ist bei nicht der erste Politiker, der mit einigermaßen haarsträubenden Aussagen für Kopfschütteln sorgte. Bei weitem nicht.

Eine Auswahl: