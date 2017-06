Affäre um Macrons Koalitionspartner Und dann rief der Minister beim Radio an

Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit, Transparenz: Mit diesen Tugenden warb Emmanuel Macron während seiner Präsidentschaftskampagne. Nun ist er Präsident bisher äußerst erfolgreich.

Doch nur vier Wochen nach seinem Start muss er nun womöglich mit einer Affäre fertigwerden: Die Pariser Justiz hat Voruntersuchungen gegen Macrons Koalitionspartner, die Partei MoDem, eingeleitet - wegen "Vertrauensbruch" und "Begünstigung".

Bewusst und deutlich hatte sich Macron abgesetzt von den Affären des Front National und dem Skandal um den Kandidaten der Konservativen, François Fillon ("Penelope-Gate"), der offenbar Frau und Kinder auf Staatskosten mit fiktiven Jobs versorgt hatte. Macron bewarb sich als untadeliger Politiker und versprach als erste Maßnahme seiner Amtszeit ein "Gesetz zur Moralisierung der Politik."

Kurz vor dem zweiten Durchgang der Parlamentswahlen kann der Präsident diese neuen Vorwürfe also überhaupt nicht gebrauchen. Zumal schon einer seiner engsten Parteifreunde, Richard Ferrand, Minister für territorialen Zusammenhalt, wegen früherer Verquickungen von Politik und Privatgeschäften in der Kritik steht.

Im Fall der MoDem-Zentrumspartei von Justizminister François Bayrou geht es um den Verdacht, ob zwischen 2009 und 2014 Mitarbeiter der Pariser Zentrale als parlamentarische Assistenten von Abgeordneten des Europaparlaments ausgegeben wurden. Losgetreten wurden die Untersuchungen durch einen ehemaligen Mitarbeiter, der offenbar teilweise von einem EU-Parlamentarier entlohnt wurde - ohne je für ihn zu arbeiten.

Im Visier der Justiz sind auch hochrangige Regierungsmitglieder

"Man hatte mir das seinerzeit als normales Verfahren beschrieben", zitiert "Le Monde" den jungen Mann. "Und ich habe mich nicht gefragt, ob die Sache unrechtmäßig sei." Die Zentrumspartei dementierte umgehend: Der Mitarbeiter habe durchaus und "effektiv" für den EU-Abgeordneten gearbeitet - zumal beim Kontakt mit den Medien.

Möglicherweise ist er kein Einzelfall. Im Visier der Justiz sind laut Presseberichten auch hochrangige Regierungsmitglieder - darunter Marielle de Sarnez, Ministerin für Europafragen, ebenso wie Verteidigungsministerin Sylvie Goulard.

Im Video: Analyse des ersten Wahlgangs zur Nationalversammlung

Video SPIEGEL ONLINE

Alles falsch, versichert die MoDem-Zentrale erneut und erklärt, alle Regeln eingehalten zu haben. Fiktive Beschäftigungsverhältnisse im EU-Parlament, so Parteichef Bayrou, "haben in keinem Fall existiert."

Pech für den Justizminister, derzeit beschäftigt mit der Abfassung des "Gesetzes zur Moralisierung der Politik": Er steht jetzt auch selbst unter Verdacht, EU-Mittel in die Kassen seines Büros umgeleitet zu haben. Seine persönliche Sekretärin, so die Zeitung "Le Canard Enchaîné", soll 2010 einen Zusatzvertrag unterschrieben haben, in dem sie als parlamentarische Assistentin der EU-Abgeordneten Marielle de Sarnez ausgewiesen wurde.

Beschwerde beim Sender über Recherchen

Erst seien die Hälfte, dann zwei Drittel dieses Gehalts vom EU-Parlament bestritten worden, schreibt das investigative Wochenblatt. Tatsächlich aber habe die Assistentin, bis 2014 in den Diensten Bayrous, "nie für Europa gearbeitet."

Der Justizminister, der nun von seiner eigenen Verwaltung durchleuchtet wird, reagierte genervt und ging zum Gegenangriff über. Erst beteuerte er: "Ich habe Vertrauen in die Arbeit der Richter", er schütze "die Unabhängigkeit der Rechtsordnung." Zugleich aber beschwerte er sich wütend bei Radio France, weil die Redakteure des Senders bei MoDem-Angestellten recherchiert hätten. Der Sender machte das publik, die Journalistengewerkschaft rügte den Vorgang prompt als "kleine Staatsaffäre".

Öffentlich zurechtgewiesen wurde Bayrou auch von Macrons Regierungschef: "Wenn man Minister ist, kann man nicht reagieren wie ein normaler Bürger, mit schlechter Laune oder Entrüstung", schimpfte Premier Édouard Philippe und erinnerte sein Kabinettsmitglied an die Vorbildfunktion der Minister. Dem Rüffel schob der Premier noch rasch eine Solidaritätsbotschaft nach: "Ich glaube nicht, dass die Position Bayrous geschwächt ist."

Ob die Untersuchungen der Justiz an der Wahlurne zum Problem werden, stellt sich erst am Wochenende heraus: Dann entscheiden Frankreichs Bürger, ob sie den Kandidaten der Regierungspartei auch im zweiten Wahlgang ihr Vertrauen aussprechen. Und es wird sich zeigen, ob das strahlende Image des neuen Präsidenten und seiner jungen, bunten Truppe durch die neuen Vorwürfe Schaden genommen hat.