Frankreich Konservative stellen sich hinter Fillon

François Fillon hat den innerparteilichen Machtkampf in Frankreich für sich entschieden: Nach mehreren Tagen heftiger Debatten haben sich die französischen Konservativen hinter ihren angeschlagenen Präsidentschaftskandidaten gestellt. Das politische Komitee der Republikaner erneuerte einstimmig seine Unterstützung für Fillon, wie Senatspräsident Gérard Larcher am Abend vor Journalisten sagte. "Die Republikaner stehen damit zusammen und entschlossen hinter François Fillon."

Fillon steht seit Wochen wegen der Affäre um eine Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau und zwei seiner Kinder in der Kritik. Die Justiz ermittelt. Trotz sinkender Umfragewerte hält er an seiner Kandidatur fest: Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen hatte er am Wochenende zurückgewiesen. Am Montagvormittag hatte der mögliche Ersatzkandidat, Ex-Regierungschef Alain Juppé, eine Kandidatur für das Präsidentenamt abgelehnt.

Das Treffen des Gremiums, in dem die zentralen Lager der Partei vertreten sind, war angesetzt worden, um über die schwierige Lage zu sprechen. Die Debatte über die Kandidatur Fillons sei nun beendet, sagte Larcher laut Teilnehmern. Er habe Fillon aufgefordert, das konservative Lager zu einen. Bis zum 17. März müssen alle Präsidentschaftskandidaten formell bestätigt sein.