Wahlkampf in Frankreich Le Pen will Vorsitz des Front National vorübergehend niederlegen

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat vorübergehend den Parteivorsitz des Front National (FN) niedergelegt. Sie wolle sich mehr auf ihre Präsidentschaftskandidatur konzentrieren. "Heute Abend bin ich nicht mehr Präsidentin der FN, ich bin Präsidentschaftskandidatin", sagte Le Pen im TV-Sender France 2.

"Je me mets en congé de la présidence du @FN_officiel : je ne suis plus que la candidate à la présidentielle." #JT20h pic.twitter.com/4XaLe8rcIq — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 24. April 2017

Es blieb unklar, wie lange sie das Amt ruhen lassen will. Beobachter werteten die Ankündigung als PR-Aktion, um präsidialer zu erscheinen und Wähler jenseits ihrer Parteiklientel zu erreichen.

Le Pen erklärte, sie wolle die Franzosen sammeln für ein "Programm der Hoffnung, des Wohlstands, der Sicherheit". Die 48-Jährige hatte am Sonntag in der ersten Runde der Präsidentenwahl 21,4 Prozent der Stimmen gewonnen und damit Platz zwei hinter dem sozialliberalen Bewerber Emmanuel Macron erreicht. Die entscheidende Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten findet am 7. Mai statt.