Frankreich Mehr als 400 Verletzte bei Massenprotesten

So ein Wochenende gab es selten in Frankreich: 290.000 Menschen gingen im ganzen Land auf die Straße, um gegen höhere Benzinpreise zu demonstrieren. Sie blockierten Straßen, Supermärkte und Tankstellen und verursachten kilometerlange Staus.

Der Autobahngürtel um Paris war verstopft, Autobahnen nach Spanien nicht mehr passierbar. Der Mont-Blanc-Tunnel musste freigeräumt werden.

Überschattet wurden die Proteste vom Tod einer Demonstrantin. Eine Autofahrerin überfuhr die 63-Jährige am Samstag an einer Straßenblockade im Osten des Landes.

Zu dem Unfall kam es laut Innenminister Christophe Castaner, als die Autofahrerin in Pont-de-Beauvoisin ihre Tochter zum Arzt bringen wollte und in Panik geriet, als Demonstranten begannen, auf ihr Auto einzuschlagen. Sie habe Gas gegeben und die 63-Jährige überfahren. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Mehr als 400 Menschen wurden nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner bei den Protestaktionen verletzt, 14 von ihnen schwer, darunter mehrere Polizeibeamte.

Bei den mehr als 2000 Demonstrationen wurden laut Castaner 157 Menschen in Gewahrsam genommen. Der Innenminister sprach von einer "unruhigen Nacht" mit Angriffen, Schlägereien und Messerstechereien. Auch untereinander seien die Protestteilnehmer aneinandergeraten. Castaner beklagte, dass einige von ihnen zu viel Alkohol getrunken hätten und verurteilte die Gewalt als "inakzeptabel".

In Paris marschierten Demonstranten mit gelben Westen über die Champs Elysées und forderten Emmanuel Macron zum Rücktritt auf. Mehrfach überquerten sie den Prachtboulevard in Anspielung auf einen Ausspruch des Präsidenten, der einem Arbeitslosen gesagt hatte, es genüge, die Straße zu überqueren, um Arbeit zu finden.

Der Präsident, der in den vergangenen Monaten immer wieder Massenproteste ausgelöst hatte, verliert in der Bevölkerung zunehmend an Rückhalt. Laut einer Umfrage des Instituts Ifop für die Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" sank Macrons Zustimmungsrate im November auf einen neuen Tiefstand von 25 Prozent.