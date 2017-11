In Frankreich und der Schweiz Polizei nimmt zehn Terrorverdächtige fest

Französische und Schweizer Anti-Terror-Ermittler haben zehn Personen in Zusammenhang mit der mutmaßlichen Vorbereitung eines Terrorangriffs festgenommen. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft verdächtigt die Männer der Bildung einer terroristischen Vereinigung und der Anstiftung zu einem Terrorakt.

Laut französischer Medien gab es sieben Festnahmen in der Region Paris und im Verwaltungsbezirk Alpes-Maritimes im Südosten Frankreichs. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von neun Festnahmen in Frankreich und einer in der Schweiz.

Der Verdächtige in der Schweiz stand offenbar auch in Kontakt mit einem französischen Jugendlichen, der eine Messerattacke geplant haben soll, und bereits im Juni festgenommen worden war.

Von Ermittlerseite hieß es laut AFP, die Verdächtigen hätten über ihre Handys "beunruhigende Nachrichten" ausgetauscht. Sie sollen den Messengerdienst Telegram genutzt haben. Die Männer hätten Gewalttaten geplant. Sie seien zwischen 18 bis 65 Jahren alt, mehrere seien Geheimdiensten bekannt gewesen.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Terroranschläge. Erst vergangene Woche war ein neues Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. Zugleich war der Ausnahmezustand ausgelaufen, der nach der Pariser Terrornacht vom 13. November 2015 verhängt worden war.