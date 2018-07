Rede zur Lage der Nation Macron will Staatsausgaben kürzen

Emmanuel Macron gilt als engagierter Reformer - doch die Unzufriedenheit der Franzosen mit seiner Politik wächst. Nach einem Jahr im Amt ist die erste Euphorie für den jungen Präsidenten verflogen, die Umfragewerte sinken. Bei seiner Rede zur Lage der Nation vor dem französischen Parlament hat sich der Staatschef bemüht, die Bürger wieder mehr zu begeistern.

"Wir müssen den Wohlfahrtsstaat des 21. Jahrhunderts bauen", sagte Macron im Schloss von Versailles. Bei seiner etwa 90-minütigen Rede legte er Grundzüge für eine Reihe von geplanten Veränderungen im Sozialsystem dar, etwa in der Renten- und Gesundheitspolitik.

Der Präsident hatte nach seiner Wahl im Mai 2017 einen ehrgeizigen Reformkurs angestoßen - dabei standen zunächst vor allem Vorhaben im Fokus, die der Wirtschaft und Investoren zugute kamen. Die politische Linke wirft ihm deshalb schon lange vor, ein "Präsident der Reichen" zu sein. Aber auch in seinem eigenen Lager gab es zuletzt Rufe nach einem größeren Fokus auf die Sozialpolitik.

"Eine Politik für die ganze Nation"

Der Präsident verteidigte seine bisherigen Reformen vor den beiden Kammern des Parlaments am Montag jedoch vehement: "Eine Politik für die Unternehmen ist keine Politik für die Reichen, sondern eine Politik für die ganze Nation, eine Politik für die Beschäftigung", sagte Macron. Er wisse, dass ihm nicht alles gelingen könne, und sei "bescheiden, aber entschlossen".

Er will noch im Juli die 100 größten Unternehmen des Landes empfangen, um von ihnen Engagement bei Ausbildung und Beschäftigung in Problemvierteln zu fordern. In der französischen Gesellschaft habe sich eine "Ungleichheit des Schicksals" entwickelt, so Macron. Nicht Geburt, Glück oder Netzwerke sollten über die soziale Situation des Einzelnen entscheiden, sondern "Talente, Leistungen und Verdienste".

Zugleich kündigte Macron an, die Staatsausgaben weiter kürzen zu wollen. Seine Regierung werde dazu in den kommenden Wochen Entscheidungen fällen. Die staatlichen Strukturen müssten schlanker werden, sagte er. Die EU hatte Frankreich erst im Juni nach neun Jahren aus dem Defizitverfahren entlassen.

Oppositionelle boykottieren Rede

Mit dem Auftritt zog der Präsident eine Zwischenbilanz nach etwas mehr als einem Jahr im Amt - sie wurde in Frankreich mit der Rede zur Lage der Nation verglichen, die der US-Präsident einmal im Jahr hält.

Viele Abgeordnete von Macrons Partei La République en Marche quittierten die rund einstündige Rede mit stehenden Ovationen. Oppositionelle aus dem linken wie konservativen Lager boykottieren die Rede dagegen. Seine Kritiker werfen Macron vor, sich wie ein "Monarch" aufzuführen und das Parlament als Abstimmungsmaschine für seine Reformen zu nutzen.