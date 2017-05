Pressestimmen zu Macron "In der letzten Schlacht hat die Republik gewonnen"

Emmanuel Macron hat die Stichwahl gegen Marine Le Pen gewonnen - und zwar so deutlich wie es die Umfragen vorhergesagt hatten. In der internationalen Presse wird das Wahlergebnis flächendeckend erleichtert aufgenommen.

Die linksgerichtete Pariser Tageszeitung "Libération" jubelt: "In der letzten Schlacht hat die Republik gewonnen." Frankreich sei von einer "Partei der Intoleranz erschüttert, gespalten und durcheinandergebracht" worden. "Aber Frankreich hat den Ausländerfeinden - selbst wenn sie stark, bedrohlich und aktiv bleiben - gezeigt, dass es sie nicht will."

Guter Sieg, schlechter Sieg

Die katholische französische Zeitung "La Croix" ist etwas vorsichtiger: "Emmanuel Macron darf nie vergessen, dass er auf sehr gute und zugleich sehr schlechte Weise gewählt wurde. Auf sehr gute Weise, weil er eines der höchsten Wahlergebnisse in der Geschichte von Frankreichs Fünfter Republik erzielt hat. Auf sehr schlechte Weise, weil viele Bürger nicht aus Zustimmung für ihn gestimmt haben, sondern nur, weil sie die Bedrohung der Front National ausschließen wollten."

Die Zeitung spielt darauf an, dass Macron zwar mit rund 66 Prozent gewonnen hat - gleichzeitig jedoch rund ein Drittel der französischen Wahlberechtigten gar nicht zur Wahl gegangen ist sowie leere oder ungültige Stimmzettel abgegeben haben.

Diesen Makel sieht auch die französische Zeitung "Le Figaro": "Wir dürfen uns nicht täuschen: Macrons Frankreich, dieses positive, dynamische, reformerische Frankreich, das so offen für Europa ist wie für die Meeresbrise, existiert sehr wohl - und das ist gut. Aber es steht nur für ein Viertel der Franzosen."

Was kommt?

Viele Journalisten richten ihren Blick schon auf die Zeit nach der Vereidigung. Mit Macron habe zwar "doch noch die Vernunft gesiegt im Lande Descartes'", so die "Neue Zürcher Zeitung". Aber: "Der neue Präsident kann nicht mit einer soliden Mehrheit im Parlament rechnen, er wird auf Bündnisse angewiesen sein. Dabei zeichnen sich unklare Kräfteverhältnisse ab. Das öffnet ein weites Feld für parteipolitische Ränke."

Die amerikanische "The New York Times" sieht "beträchtliche" Herausforderungen für Macron: "Dass eine Rechtsaußen-Nationalistin wie Frau Le Pen die zweite Runde der Wahlen vor den etablierten Parteien erreichten konnte und dann mehr als ein Drittel der Stimmen bekommt, war ein schonungsloser Beweis für die Hoffnungslosigkeit der - was sie "les oubliés" nennt - Vergessenen. In seiner Siegesrede (...) räumte Herr Macron die Spaltung der französischen Gesellschaft ein und beschwor mehrfach die immense Aufgabe, die vor ihm liegt. Diese beginnt unmittelbar."

Die französische "Le Monde" betont ebenfalls die Ambivalenz des Wahlsiegs. Ihre Sonderausgabe betitelt die Zeitung mit "Le Triomphe de Macron, les défis du président", also "Der Triumph Macrons, die Herausforderungen des Präsidenten":

#ALaUne de notre édition spéciale #Présidentielle2017 en kiosque dès cet après-midi. Et pour vous abonner ➡️ https://t.co/cN0KPhRB7S pic.twitter.com/QYqW0YVuFP — Le Monde (@lemondefr) 8. Mai 2017

Die italienische Tageszeitung "La Repubblica" warnt, dass Europa es mit Macron nicht immer einfach haben wird: "Die Glückwunschschreiben, die umgehend von Merkel, Juncker und Gentiloni verschickt wurden, zeugen von einer nachvollziehbaren Erleichterung über die Tatsache, dass Frankreich im Herz Europas bleiben wird. Gleichwohl ist nicht gesagt, dass die Vision des neuen französischen Präsidenten über die Zukunft der EU zwangsläufig mit der seiner wesentlichen Gesprächspartner übereinstimmen wird."