Protest gegen Arbeitsreform Frankreichs Linke mobilisiert gegen Macron

Landesweit mobilisieren Frankreichs radikale Gewerkschaften ihre Mitglieder: 180 Protestaktionen sind für den heutigen Tag angekündigt, um gegen die geplante Lockerung des Arbeitsrechts zu demonstrieren - mit ersten Auswirkungen im Flug- und Bahnverkehr.

Die Fluggesellschaft Ryanair erklärte, sie habe 110 Flüge gestrichen, die von, nach oder über Frankreich hinweg führten. Die Bahngesellschaft SNCF berichtete von Behinderungen bei den RER-Schnellbahnen im Pariser Großraum. Die Pariser Polizei riet Autofahrern während des Berufsverkehrs, den Bereich der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées zu meiden. Dort protestierten Schausteller mit ihren Lastwagen.

Von den größten Gewerkschaften hatte nur die linke CGT offiziell Proteste angekündigt. Sie stellen sich damit gegen die Reform des Arbeitsrechts, die Staatschef Emmanuel Macron gerade per Erlass durchgedrückt hat. So soll eine Reihe von Maßnahmen es Unternehmen erleichtern, Arbeitnehmer zu entlassen - und so die Hemmschwelle senken, neue Arbeitsplätze zu schaffen (lesen Sie hier mehr dazu).

Die kommunistische CGT und eine Reihe anderer Gewerkschaften sehen den Flexibilisierungskatalog als direkten Angriff auf die sozialen Errungenschaften der V. Republik: "Diese Zerschlagung des Arbeitsrechts", so ein Aufruf, "wird nur die Prekarität verstärken und die Armut vorantreiben - so, wie in Deutschland und England".

Die Aufmärsche der Gewerkschaften, gefolgt am 23. September von der Kundgebung der linken "France Insoumise" (LFI - Frankreich der Aufständischen), könnten zum Auftakt werden für einen Herbst der sozialen Protestbewegungen. Zuletzt waren die Beliebtheitswerte des Präsidenten massiv gesunken.

Frankreich kämpft seit Jahren gegen eine hohe Arbeitslosigkeit. Sie ist mit rund 10 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.