Frankreich vor der Wahl Was scheren mich meine Skandale von gestern?

Die Attacke kommt von der Straße: "Macron = PS, alle Sozialisten laufen zu ihm über. Wählt sinnvoll, wählt Fillon". Die auf dem Asphalt gesprayte Botschaft rund um die Metro-Stationen von Paris versteht sich als Warnung vor dem Newcomer dieser Wahlen: In Wahrheit sei Emmanuel Macron, Ex-Wirtschaftsminister von Staatschef François Hollande, ein verkappter Linker - daher auch die Anspielung auf die Sozialistische Partei, kurz PS.

In Frankreichs Präsidentschaftskampagne ist Schluss mit Lustig. Die Endphase vor dem ersten Wahlgang am 23. April läuft - und die Konfrontation wird härter, der Ton rauer. "Noch nie gab es ein Votum mit so vielen Unsicherheiten", titelt "Le Monde".

Denn das bisherige Ausreißer-Duo - Macron (En Marche!) und Marine Le Pen (Front National) - ,lange unangefochten an der Spitze der Umfragen, schwächelt: Macrons Kampagne der Mitte hat Probleme, weil linke Wähler mit dem radikalen Jean-Luc Mélenchon (Die Aufständischen) liebäugeln. Der rechtsextreme Front National hingegen steht durch Ermittlungen wegen Scheinbeschäftigungen im EU-Parlament im Visier der Justiz. Le Pen hat sich obendrein mit Parolen zur Deportation von Frankreichs Juden wieder einmal als die Rechtsradikale geoutet, die sie ist.

Inzwischen rechnet sich selbst François Fillon, Skandalkandidat der Republikaner (LR), noch gewisse Chancen aus: Immerhin ein Drittel der Wähler sind unentschieden oder wissen nicht einmal, ob sie überhaupt an der Wahl teilnehmen wollen.

Fillon hofft auch ein Comeback an der Urne

Auf dieses Reservoir "versteckter Stimmen" hofft Fillon. Der LR-Kandidat, schon abgeschrieben nach seiner Affären um die fiktive Anstellung von Ehefrau Penelope und zwei seiner Kinder, sagt: "Die Wahl wird in den letzten zwei Wochen entschieden." Solche Parolen wiederholt er immer wieder, mobilisiert seine Anhänger mit täglichen Meetings quer durch die Republik - an diesem Abend in Lyon.

Vor 4000 begeisterten Fans preist Fillon seine neoliberalen Ideen als Heilmittel für eine "große Nation" und verspricht "ein Ende des Niedergangs". Dann teilt er aus, nach rechts und links. Seine Attacken gelten den Visionen des Kommunisten Mélenchon und der rechtsextremen Gefahr Le Pen.

Vor allem richten sich Fillons wenig verhüllte Attacken auf den Seiteneinsteiger der Wahl: "Die einzige wirkliche Gefahr für mich ist Emmanuel Macron", hatte er unlängst betont und den Rivalen als "Hochstapler" und "jungen Erben" Hollandes verhöhnt. Macrons Programm? "Ein Dreh nach links, ein Dreh nach rechts, am Ende ist es nur politisches Marketing".

Und Fillons eigene Affären? Das Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Veruntreuung? Eierwürfe und ein Mehl-Attacke in Straßburg? Ausgeklammert, ausgeblendet, kein Thema.

In Wahrheit seien die Vorwürfe ein Beleg für die heimlichen Machenschaften eines "schwarzen Kabinetts" unter Ägide von Präsident Hollande. Fillon inszeniert sich als Opfer, selbst wenn die Justiz seine Vorwürfe für "haltlos" befunden hat. Fillons Reaktion: "Alles Verleumdungen, unter das Volk gestreut von staatlichen Stellen."

Immerhin: Die Fillon-Poster mit dem Slogan "Mut zur Wahrheit" wurden durch die Botschaft ersetzt - "Ein Willen für Frankreich". Doch die jüngsten Enthüllungen will der ehemalige "Saubermann" nicht mal mehr kommentieren: So soll Fillon seiner Gattin Penelope schon vor der Heirat einen Job als Minister-Hilfskraft zugeschanzt haben; später sei sie mit bezahlten "politischen Missionen" betraut worden. Auf die Frage eines Reporters wird Fillon ausfallend: "Sie können mich mal. "

An die Unschuldsbeteuerungen glauben bestenfalls noch die engsten Anhänger. "Fillons wichtigste Aufgabe bleibt die Sammlung jener Anhänger, die zu Marine Le Pen oder Emmanuel Macron abgewandert sind", analysiert Fréderic Dabi, Vize-Chef des Umfrageinstituts IFOP. "Und er muss jene Wähler gewinnen, die sich möglicherweise der Stimme enthalten wollen."

Diesen wertkonservativen LR-Wählern empfiehlt sich Fillon als stoischer, erfahrener Staatsmann. "Ihr braucht mich nicht zu lieben", appellierte er in Paris vor Partei-Anhängern, "Ich bitte Euch nur mich zu unterstützen - im Interesse Frankreichs."

"Die Ausländer müssen sich in Frankreich integrieren"

Und um dieses Frankreich ist es laut Fillon denkbar schlecht bestellt. Es ist ein Land unter der Bürde von Arbeitslosigkeit, Bürokratie, Schulden und mehr noch: "Am Rande des Bürgerkriegs".

Er schließt in Lyon mit dem Lieblingsthema des Front National - Identität, Immigration und Überfremdung. "Frankreich ist nicht nur ein Volk und eine Geographie, sondern auch eine Zivilisation", dröhnt der selbsternannte "Kandidat der Nation". Und fordert: "Angesichts unserer wirtschaftlichen Schwierigkeiten muss die Zuwanderung auf ein striktes Minimum reduziert werden".

Mit Worten, die auch aus dem Fundus von Le Pen stammen könnten, buhlt der Konservative offen um deren Sympathisanten: "Die Ausländer müssen sich in Frankreich integrieren", so Fillon, "Frankreich darf sich nicht Bräuchen beugen, die nicht zum republikanischen Pakt gehören."

Die Fillon-Getreuen, in Lyon unter sich, scheinen solche rechte Parolen nicht weiter zu stören. Im Gegenteil: Sie feiern den Patriotismus ihres Kandidaten mit Ovationen. Für sie ist er jetzt schon "Fillon Präsident".