Präsidentschaftswahl im Live-Blog Schicksalstag in Frankreich

19.29 Uhr

Warnung des Innenministeriums

Via Twitter hat das französische Innenministerium vor gefälschten SMS gewarnt. Die Behörde werde vor 20 Uhr keine Ergebnisse bekannt geben - nicht per Textnachricht und auch auf keinem anderen Weg.

#Presidentielle2017 Attention aux faux SMS d'estimation des résultats venant du ministère de l'Intérieur. @Place_Beauvau n'envoie pas de SMS pic.twitter.com/SBOiaURE9b — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23. April 2017

18.30 Uhr

Anstehen für Le Pen

Am Abend will die Rechtspopulistin Le Pen im nordfranzösischen Hénin-Beaumont eine Rede halten. Wird sie Grund zum Jubeln haben? Hunderte Journalisten versammelten sich schon Stunden zuvor in dem Ort, wie der britische Sender BBC berichtet.

Auch die Anhänger von Herausforderer Macron versammeln sich bereits.

Junge Fans von macron warten bereits auf ihn. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/ZUoOp4xv4S — Isabelle Daniel (@isabelledaniel) 23. April 2017

18.05 Uhr

Wahllokale schließen bald

In etwa einer Stunde machen viele Wahllokale in Frankreich zu. In großen Städten sind sie teilweise aber noch bis 20 Uhr geöffnet. Kurz darauf gibt es die ersten offiziellen Hochrechnungen. Das Innenministerium veröffentlicht fortlaufend den Stand der ausgezählten Stimmen; ein fast vollständiges Ergebnis dürfte im Laufe der Nacht feststehen. Auf eins können wir uns aber schon jetzt einstellen: Es dürfte richtig eng werden, keiner der Kandidaten konnte sich im Vorfeld als klarer Favorit etablieren.

Insgesamt sind elf Bewerber bei der Präsidentschaftswahl angetreten. Große Chancen werden vor allem der EU-feindlichen Rechtspopulistin Marine Le Pen (Front National), Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron (parteilos), François Fillon (Republikaner) und dem linksradikalen Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) eingeräumt. Da keiner die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen dürfte, ist eine Stichwahl am 7. Mai geplant.

17.32 Uhr

Höhere Wahlbeteiligung als erwartet

Fast die Hälfte der Franzosen soll kurz vor dem ersten Wahlgang noch unentschlossen gewesen sein, welchem Kandidaten sie ihre Stimme geben sollen.

Der Wahlbeteiligung hat das offenbar nicht geschadet: Die lag um 17 Uhr bei rund 69,4 Prozent. Bei der Wahl vor fünf Jahren waren es im gleichen Zeitraum etwas mehr gewesen (70,6 Prozent). Am Ende hatte die Beteiligung 2012 bei rund 79,5 Prozent gelegen.

16.11 Uhr

Angreifer im Pariser Nordbahnhof

Die Wahl in Frankreich findet unter extremen Sicherheitsvorkehrungen statt. Mehr als 50.000 Polizisten und 7000 Soldaten schützen die Stimmabgabe. Zu einem kurzen Schockmoment kam es am Samstagnachmittag am Pariser Nordbahnhof dennoch: Dort nahmen Polizisten einen Mann fest, der sich ihnen mit einem Messer in der Hand genähert hatte. Es habe keine Verletzten gegeben, sagte ein Sprecher der staatlichen Bahngesellschaft SNCF der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe keine Hinweise auf eine terroristisch motivierte Tat.

Erst am vergangenen Donnerstag war ein Polizist bei einem Terroranschlag auf den Pariser Champs-Élysées getötet worden. Die Tat heizte die Debatte um die Sicherheitspolitik neu an.

15.59

Kandidaten geben ihre Stimme ab

Der Konservative Fillon und der unbeliebte scheidende sozialistische Präsident Hollande stimmten am Morgen in ihren Wahlkreisen ab. Macron twitterte anschließend ein Bild von sich an der Wahlurne. Er und seine Frau Brigitte wurden von Anhängern begeistert empfangen.

In der Nähe des Wahllokals in der nordfranzösischen Front-National-Hochburg Hénin-Beaumont, in dem Le Pen ihre Stimme abgab, demonstrierten Femen-Aktivistinnen mit nacktem Oberkörper gegen die Rechtspopulistin.

15.30 Uhr

Die Welt schaut auf Frankreich

Nicht nur US-Präsident Donald Trump ist gespannt auf den Ausgang der Wahl, den viele als Schicksalsvotum nicht nur für das Land, sondern für ganz Europa interpretieren.

Very interesting election currently taking place in France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. April 2017

Grund dafür ist vor allem Le Pen, die in Umfragen im Vorfeld der Abstimmung bei etwa 23 Prozent lag.