Frankreich Macron gewinnt Präsidentschaftswahl gegen Le Pen

Emmanuel Macron wird neuer Präsident Frankreichs. Der 39-Jährige setzte sich in der entscheidenden Stichwahl ersten Hochrechnungen zufolge mit 65,5 Prozent der Stimmen gegen Marine Le Pen durch. Wenig später räumte die Kandidatin des rechtsextremen Front National ihre Niederlage ein: Sie habe Macron angerufen, um ihm zu gratulieren, sage sie.

Macron sagte der Nachrichtenagentur AFP nach seinem Wahlsieg, dass sich "ein neues Kapitel" öffne - das "der Hoffnung und der wiedergewonnenen Zuversicht".

Frankreich-Wahl Hochrechnung, Stand 21.00 Uhr Wahlbeteiligung: -% Macron En marche! 65,8% Le Pen Front National 34,2% 1. Wahlgang: 24,01% Sonstige: 54,69% 1. Wahlgang: 21,30% Quelle: Franceinfo, Franz. Innenministerium

Macron war mit seiner Bewegung "En Marche" als Favorit in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl gegangen. Der 39-Jährige befürwortet die EU, will die Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen und strebt eine enge Partnerschaft mit Deutschland an. Macron wird der jüngste Präsident in Frankreichs Geschichte. Er soll sein Amt spätestens am kommenden Sonntag antreten.

Seine Gegnerin Le Pen steht in vielen Punkten für eine gegenteilige Politik: Sie hatte sich gegen die EU und den Euro ausgesprochen, verfolgt mit dem rechtsextremen Front National eine nationalistische Politik.

Der Ausgang der Wahl ist deshalb nicht nur wegweisend für Frankreich, der Urnengang galt auch als Schicksalswahl für Europa: Ein Wahlsieg der Rechtspopulistin hätte die EU deswegen schwer erschüttert und massive Auswirkungen auf die Finanzmärkte gehabt. Macrons Sieg hingegen beflügelte den Euro: Die Gemeinschaftswährung stieg am Sonntagabend auf über 1,10 US-Dollar. Das war der höchste Wert seit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl im November vergangenen Jahres.

Ob Macron seine Reformvorhaben allerdings durchbringen kann, wird sich allerdings erst im Juni entscheiden. Bislang hat der neue Präsident keine Mehrheit im Parlament. Die nächste Wahl zur Nationalversammlung findet am 11. und 18. Juni statt.

Bundesregierung gratuliert Macron

Der scheidende französische Präsident François Hollande gratulierte seinem Nachfolger und sagte, Macrons Sieg sei ein Ausdruck der französischen Geschlossenheit.

Der Sprecher der deutschen Bundesregierung gehörte auf Twitter zu den ersten Gratulanten Macrons. "Ihr Sieg ist ein Sieg für ein starkes geeintes Europa und für die deutsch-französische Freundschaft", schrieb Steffen Seibert auf Deutsch und Französisch. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz schrieb auf Twitter: "Und jetzt machen wir Europa gemeinsam besser!"

Herzlichen Glückwunsch, @EmmanuelMacron. Ihr Sieg ist ein Sieg für ein starkes geeintes Europa + für die deutsch-französische Freundschaft. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 7. Mai 2017

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schrieb auf Twitter, er sei glücklich, dass die Franzosen einen Europäer gewählt hätten. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk gratulierte Macron. An die Franzosen gerichtet schrieb er, sie hätten sich für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entschieden und Fake News und Tyrannei eine Absage erteilt.

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) May 7, 2017

Auch Großbritanniens Premierministerin Theresa May reagierte umgehend. "Frankreich ist einer unserer engsten Verbündeten und wir freuen uns darauf, mit dem neuen Präsidenten an einer Reihe von gemeinsamen Prioritäten zusammenzuarbeiten", hieß es in einer Mitteilung.