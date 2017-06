Parlamentswahl in Frankreich Triumph für Macron, etablierte Parteien abgeschlagen

Frankreichs neuer Staatschef Emmanuel Macron hat bei der Parlamentswahl einen klaren Sieg erzielt. Das Lager von Macrons Partei La République en Marche (REM) landete in der ersten Wahlrunde laut Hochrechnungen mit rund 32 Prozent an erster Stelle.

Damit können REM und die Verbündeten im zweiten Wahlgang am kommenden Wochenende laut Meinungsforschern auf mindestens 390 der 577 Sitze in der Nationalversammlung hoffen. Das wäre eine deutliche absolute Mehrheit, die Präsident Macron helfen würde, umstrittene Reformvorhaben wie etwa eine Arbeitsrechtsnovelle durchzusetzen.

Problematisch erscheint allerdings die offenbar historisch schwache Wahlbeteiligung: Laut Hochrechnungen ging nur jeder zweite Wahlberechtigte zur Abstimmung.

Das konservative Lager kam den Hochrechnungen zufolge auf rund 21 Prozent, der rechtspopulistische Front National von Marine Le Pen erzielte zwischen 13 und 14 Prozent, die Bewegung Das unbeugsame Frankreich des Linkspolitikers Jean-Luc Mélenchon elf Prozent. Eine herbe Schlappe erlitten die Sozialisten von Ex-Staatschef François Hollande: Die frühere Regierungspartei kam nur auf neun bis zehn Prozent.

Parlamentswahl in Frankreich Erster Wahlgang; Hochrechnung 20 Uhr

Zur Wahl waren 47 Millionen Franzosen aufgerufen. Um die 577 Abgeordnetenmandate bewerben sich 7877 Kandidaten, der Frauenanteil lag bei gut 42 Prozent.

Ein klarer Erfolg für die Präsidentenpartei war erwartet worden, schließlich gilt Macron als äußerst beliebt. Nach Ansicht der meisten Beobachter hat er seit seiner Amtseinführung im Mai fehlerfreie erste Wochen hinter sich. Sogar politische Gegner mussten seine außenpolitischen Erfolge zugeben.

Die meisten Entscheidungen fallen am kommenden Sonntag

Für einen Sieg in der ersten Runde der französischen Parlamentswahl braucht ein Kandidat in seinem Wahlkreis mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das schaffen nur die wenigsten. Nötig ist zugleich mindestens ein Viertel der Stimmen der eingeschriebenen Wähler. In der zweiten Runde am kommenden Sonntag reicht dann die einfache Mehrheit aus, um den Wahlkreis für sich zu gewinnen. (Hier alle Infos zum französischen Wahlsystem.)

Auch bei einer klaren Mehrheit in der Nationalversammlung würde Macrons Lager nicht das ganze Parlament dominieren. In der zweiten Kammer, dem Senat, hat die bürgerliche Rechte die Mehrheit. Die Senatoren reden bei der Verabschiedung von Gesetzen ebenfalls mit - allerdings hat die Nationalversammlung letztlich mehr Einfluss, wenn die beide Kammern sich nicht auf einen Kompromiss einigen können.

Die Abstimmung fand unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen statt, rund 50.000 Polizisten waren im Einsatz. Grund ist die Serie islamistischer Anschläge in Frankreich. Dabei wurden seit 2015 insgesamt 239 Menschen getötet.