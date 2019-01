Frankreich Wortführer der "Gelbwesten" erneut festgenommen

Éric Drouet, einer der Wortführer der "Gilets Jaunes"-Bewegung, ist am Mittwochabend festgenommen worden. Das bestätigten Justizkreise der Nachrichtenagentur dpa. Auch französische Medien berichteten über die Festnahme.

Drouet habe mit etwa 50 weiteren "Gelbwesten" Kerzen am Place de la Concorde aufgestellt, um der Verwundeten der Bewegung zu gedenken, berichtete der Sender France Info. Demnach wurde er wegen Organisation einer nicht angemeldeten Demonstration festgenommen. Auf TV-Bildern war ein Gerangel zwischen Polizisten, Demonstranten, Drouet und Journalisten zu sehen.

Der Lastwagenfahrer Drouet ist einer der bekanntesten Vertreter der "Gelbwesten" und wurde bereits bei einer Demonstration im Dezember festgenommen. Er ruft immer wieder zu neuen Protesten der Bewegung auf und ist nicht unumstritten. Drouet hatte etwa eine Kontroverse ausgelöst, als er während einer TV-Sendung forderte, bei Demonstrationen in den Élyséepalast einzudringen.

Oppositionspolitiker verurteilt die Festnahme

Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon lobte Drouet überschwänglich in einem Blogbeitrag. "Möge dieses Jahr Ihr Jahr sein und das des Volkes, das wieder souverän wird", schrieb Mélenchon unter dem Titel "Danke, Herr Drouet". Der Oppositionspolitiker verurteilte die Festnahme und warf der Polizei Machtmissbrauch vor.

Seit Mitte November haben die "Gelbwesten" in Frankreich wiederholt Massenproteste organisiert und Straßen blockiert. Die Bewegung lässt sich keinem politischen Lager, keiner Gewerkschaft oder Partei zuordnen. Ursprünglich richtete sie sich gegen zu hohe Spritpreise. Schließlich wurde sie zu einer Protestbewegung gegen die Politik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Die Demonstrationen brachten Macron enorm in Bedrängnis. Der Präsident kündigte in einer Fernsehansprache Zugeständnisse an. Es folgte ein Reformpaket, das allerdings weniger umfangreich ausfiel als zunächst angekündigt.