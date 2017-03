Wahlkampf bei Frankreichs Konservativen "Was für ein Schlamassel"

Alain Juppé hat keine Lust auf die Rolle als Lückenbüßer: Der Bürgermeister von Bordeaux will nicht als Ersatz für François Fillon einspringen, den angezählten Favoriten von Frankreichs Konservativen: "Für mich ist es zu spät", so Juppé, der bei den Vorwahlen der Republikanischen Partei (LR) gegen Fillon unterlegen war: "Was für ein Schlamassel, was für ein Rückschlag."

Die Traditionspartei der bürgerlichen Rechten bleibt tief gespalten. Auf der einen Seite die Anhänger Fillons. Auf der anderen die Honoratioren der Partei, die fürchten, dass die Kandidatur Fillons als Wahldebakel enden wird.

Sicher ist: Das Dauerdrama um den Affären-Kandidaten, der seit Anfang des Jahres in den Skandal um die Scheinbeschäftigung von Ehefrau und zwei seiner Kinder verwickelt ist, beschädigt nicht nur die politische Elite. Der Ruf der Republik und das Ansehen ihrer demokratischen Institutionen sind schon jetzt nachhaltig ramponiert. Und Frankreich erlebt keinen Wahlkampf mehr, sondern eine politische Realityshow mit Fillon als Hauptfigur.

Der sieht sich in der Rolle des zu Unrecht Verfolgten: Die Vorwürfe wegen der Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau und zwei seiner Kinder? Kommen aus einer politisch motivierten Justiz, die nicht weniger wolle als seinen "politischen Mord". Der massenhafte Rückzug seiner prominenten Parteigenossen? Ein Beweis für die Feigheit von "Deserteuren" und "Fahnenflüchtigen".

Fillons Fans und die wenigen verbliebenen LR-Promis, die sich am Sonntag auf dem Trocadero-Platz gegenüber vom Eiffelturm versammelten, loben die Unbeweglichkeit ihres Kandidaten als "mutige Haltung" und "aufrechten Widerstand". Seine parteiinternen Gegner beklagen hingegen eine "halsstarrige Dickköpfigkeit" nahe am Realitätsverlust. "Fillon hat sich in eine Sackgasse manövriert", kommentiert Juppé die Haltung des Rivalen.

Fillon, Abgeordneter aus der Region Sarthe, sieht das natürlich völlig anders. "Es gibt keine Alternative", so der Kandidat, "mein Projekt ist das einzige, dass unser Land wieder aufrichten kann."

Dabei verdrängt er seine Einlassungen zum Thema politischer Integrität und Transparenz: "Kann man sich General de Gaulle als Ziel eines Ermittlungsverfahrens vorstellen?" hatte Fillon während der Vorwahldebatte gegen den Rivalen Nicolas Sarkozy gegiftet, der mehrfach vor Untersuchungsrichtern aussagen musste.

Vergessen der Saubermann-Anspruch während der Diskussion mit Konkurrent Juppé in der Vorwahl: "Ein Präsident muss beispielhaft und untadelig erscheinen."

Komplett entfallen ist ihm offenbar auch, was er nach den ersten Enthüllungen zur Beschäftigung seiner Ehefrau erklärte: "Wenn ein Ermittlungsverfahren gegen mich eröffnet wird, bin ich nicht länger Kandidat."

Die Rechten können zuschauen und abstauben

Längst ist dieser hohe moralische Anspruch machtpolitischen Kalkulationen gewichen, Fillon stilisiert sich zum einzig möglichen Retter der Rechten und der Nation. Das Bild von der Sackgasse benutzt auch er, allerdings werde dort seine Partei landen, wenn er sich nun zurückziehe.

Am Ende dieser innerparteilichen Schlacht könnte ein Sieg von Marine Le Pen stehen. "Noch nie waren die Aussichten des Front National so groß, in den Élysée einzuziehen", warnte Präsident François Hollande.

Fillon jedenfalls hat laut Meinungsumfragen derzeit kaum Aussichten, den zweiten Wahlgang zu erreichen. Er liegt abgeschlagen an dritter Stelle hinter Marine Le Pen und Emmanuel Macron, dem Vertreter der Mitte. Und Hollandes Sozialisten wie die Linksparteien konnten sich bislang nicht auf einen gemeinsamen Kurs verständigen.

Vom Durcheinander der traditionellen Formationen profitiert die Chefin des Front National. Sie ist zwar selbst in Verfahren um die Scheinbeschäftigung ihrer Mitarbeiter verwickelt. Doch da sie bis vergangene Woche als EU-Abgeordnete Immunität genoss, hat sie sich bisher geweigert, vor Untersuchungsrichtern auszusagen. Und für ihre Parteigänger sind die Anschuldigungen der Justiz sowieso nur Beweis für die "Machenschaften des Systems".

Die Partei will den Knall, Fillon klammert weiter

Am Abend wird das Präsidium der Republikaner zu einer Krisensitzung zusammentreten. Auf Initiative von Sarkozy wollen die Promis der Partei Fillon zu einem "respektablen Rückzug" bewegen. Es ist freilich eher ungewiss, ob sich Fillon, zugleich Spitzenkandidat und Parteichef, umstimmen lässt. Sein Wahlkampfkalender für die kommende Woche ist randvoll.

Schon am Sonntagabend hatte Fillon zum Angriff auf die Gegner in den eigenen Reihen angesetzt: "Ich werde meine Kandidatur nicht zurückziehen", so der Kandidat, denn: "Das französische Volk wird sich sein Votum durch die kleinen Arrangements in den Hinterzimmern nicht wegnehmen lassen."