Frankreichs Nichtwähler Widerstand durch Boykott

Die Wahlplakate vor dem Gymnasium "Camille Sée" im 15. Pariser Arrondissement zeigen Logos, Köpfe und Parolen: Elf Kandidaten und Kandidatinnen bewerben sich um den Einzug in den Élysée. Doch Frankreichs stärkste Partei fehlt - die der Nicht-Wähler.

Denn während die Spitzenkandidaten vor dem ersten Wahlgang am Wochenende quer durch die Republik reisen, um ihre Anhänger zu mobilisieren, rücken auch die Wahl-Verweigerer in den Fokus der Kampagne: Ihr Votum oder ihr Fernbleiben ist möglicherweise entscheidend für den Ausgang der Präsidentschaftswahl.

Fünf Millionen Franzosen, also fast ein Drittel der Wahlberechtigten, wollen laut Umfragen am Sonntag auf das Stimmrecht verzichten. Ein derartig "dramatisches Resultat", so Gilles Finchelstein von der sozialistischen Stiftung Jean-Jaures und Meinungsforscher Martial Foucault (Cevipof), "wäre ein Zeichen für die Schwächung unserer Demokratie".

Anders als bei Regional- oder Departementswahlen, bei denen regelmäßig bis zur Hälfte der Bürger den Urnen fernbleiben, bewegt der Kampf um den Einzug in den Élysée die Gespräche in Bistros, Büros und beim familiären Abendessen. Zumal diesmal vier völlig unterschiedliche Persönlichkeiten die Kampagne bestimmen. Aber warum droht trotzdem eine Rekordzahl an Nichtwählern?

"Ein Elefant ist im Zimmer", sagt man im angelsächsischen Raum, wenn etwas Offensichtliches übersehen wird: "In Frankreich", kommentiert die Zeitung "Le Monde", "hat ein Elefant das Zimmer verlassen, und offenbar hat niemand es bemerkt."

Bei der Entscheidung für eine Teilnahme an der Abstimmung in Frankreich spielt offenbar die Höhe des Einkommens eine Rolle, das Alter und die Nähe zu einer politischen Formation. Je geringer das Gehalt, je weniger engagiert und je jünger - desto höher die Wahl-Apathie. Deswegen profitiert auch nicht Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National (FN) von Enthaltungen: "Die Wähler aus dem Präkariat entsprechen dem typischen Profil der FN-Kandidatin", sagt Bruno Cautrès vom Politikinstitut Cevipof.

Bei Jugendlichen zwischen 18-25 Jahren, so eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Ifop, erreicht die Wahlmüdigkeit 52 Prozent. Ihre Motive ähneln denen der anderen Nicht-Wähler: Unzufriedenheit mit der Kandidatenriege, Protest aus Ärger über die wirtschaftlichen Verhältnisse oder das Gefühl vom Frustration: "Wählen nützt nichts, wählen ändert nichts", fasste das Institut das Ergebnis zusammen.

Enttäuschung bedeutet aber nicht immer politische Abstinenz: Manche Franzosen sehen die Wahlverweigerung als "politischen Akt" und organisieren sich. PAS, die Partei der Nicht-Wähler oder Wähler ohne Stimme ("Parti des Abstentionnistes et sans voix"), versteht sich als Forum: "Jeder Nicht-Wähler gibt hier seine Gründe an, warum er sich enthält", erklärt einer ihrer Sprecher.

Als "Gegen-Kampagne" versteht sich "Miroir 2017". Die Organisation entstand aus den Versammlungen von "Nuit Debout" - die "Aufrechten der Nacht", jener Bewegung, mit der im vergangenen Frühjahr landesweit gegen das Arbeitsrecht demonstriert wurde. "Miroir" analysiert die Wahlprogramme und empfiehlt statt herkömmlicher Politik Grasswurzel-Initiativen: "Die Kandidaten versprechen Lösungen? Die Zivilgesellschaft hat längst die Antworten."

"Aktiven Widerstand" gegen die Präsidentschaftswahl betreibt auch "Boycott 2017": "Enthaltung allein ist nicht genug", verkündet die "anti-faschistische und anti-rassistische Plattform", die alternative politische Aktionen organisiert. "Wir sind Revolutionäre", so der Aufruf in den sozialen Netzwerken, "unsere Zukunft führt nicht über die Wahlurne".

Präsident François Hollande warnte seine Mitbürger vor einer solchen Verweigerung: "Am nächsten Morgen ohne Bedauern aufzuwachen, ist noch immer der beste Grund zur Wahl zu gehen", sagte der Staatschef, der am Heimatort Tulle im zentralfranzösischen Departement Corrèze seine Stimme abgeben wird.

"Ein Votum ist wichtig für das Land", meint Hollande und beschwört die Einlösung der Bürgerpflicht: "Wenn es bei der Wahl für Sie keine Hoffnung auf einen Neuanfang gibt, so müssen Sie das wenigstens nicht bereuen" - vorausgesetzt, Frankreichs Bürger haben ihre Stimme abgegeben.