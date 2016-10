Verhandlungen mit Farc-Rebellen Friedensnobelpreis für Kolumbiens Präsidenten Santos   

50 Jahre dauerte der Konflikt an, mehr als 250.000 Menschen starben: Dann einigte sich die Regierung Kolumbiens mit den Farc-Rebellen auf einen Friedensvertrag. Allerdings: Die Kolumbianer lehnten diesen Anfang Oktober überraschend in einem Referendum ab. (Im Bild: Farc-Rebellen in einem Guerilla-Camp im kolumbianischen Dschungel)