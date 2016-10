Abstimmung Wem würden Sie den Friedensnobelpreis verleihen?

Es sind so viele Kandidaten wie nie zuvor: Insgesamt 228 Personen und 148 Organisationen sind für den Friedensnobelpreis, der am Freitag verliehen wird, nominiert. Wer zu diesem Kreis gehört, verrät das Osloer Nobelpreiskomitee vorher allerdings nie. Einige Namen gelangen dennoch an die Öffentlichkeit. Zwei Organisationen - das Osloer Friedensforschungsinstitut Prio und ein Zusammenschluss von norwegischen Historikern namens Nobeliana - geben auf Grundlage der Nominierungen seit Jahren ein Ranking ihrer Favoriten heraus.

Nicht immer liegen sie dabei richtig: So galt im vergangenen Jahr Kanzlerin Angela Merkel als Top-Anwärterin auf den Preis - am Ende erhielt ihn das tunesische Dialog-Quartett.

In diesem Jahr hat die russische Menschenrechtlerin Swetlana Gannuschkina angeblich besonders gute Chancen ein. Sie baute seit den Siebzigerjahren ein landesweites Netzwerk mit Beratungsstellen für Vertriebene und Flüchtlinge auf, gilt als scharfe Putin-Kritikerin. Die 74-Jährige erhielt in diesem Jahr bereits den Alternativen Nobelpreis.

Aussichtsreiche Kandidaten sind angeblich auch:

Denis Mukwege : Der Gynäkologe hilft seit Jahrzehnten Frauen im Kongo, die Opfer von sexueller Gewalt wurden.

: Der Gynäkologe hilft seit Jahrzehnten Frauen im Kongo, die Opfer von sexueller Gewalt wurden. Ernest Moniz , US-Energieminister, und Ali Akbar Salehi , Leiter der iranischen Atomenergieorganisation. Sie waren Unterhändler für das Abkommen über das iranische Atomprogramm - damit wird Teheran die friedliche Nutzung von Atomenergie erlaubt.

, US-Energieminister, und , Leiter der iranischen Atomenergieorganisation. Sie waren Unterhändler für das Abkommen über das iranische Atomprogramm - damit wird Teheran die friedliche Nutzung von Atomenergie erlaubt. die Hilfsorganisation Weißhelme , die wie Gannuschkina den Alternativen Nobelpreis erhielt. Sie hilft zivilen Opern in Syrien.

, die wie Gannuschkina den Alternativen Nobelpreis erhielt. Sie hilft zivilen Opern in Syrien. Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos und Timoleon Jimenez , Kommandeur der Farc-Rebellen. Die beiden hatten einen Friedensvertrag ausgehandelt, um die jahrzehntelangen Kämpfe im Land zu beenden - allerdings lehnte die Bevölkerung das Abkommen am vergangenen Wochenende per Referendum überraschend ab.

und , Kommandeur der Farc-Rebellen. Die beiden hatten einen Friedensvertrag ausgehandelt, um die jahrzehntelangen Kämpfe im Land zu beenden - allerdings lehnte die Bevölkerung das Abkommen am vergangenen Wochenende per Referendum überraschend ab. Raif Badawi, saudischer Internetaktivist. Er gründete 2008 das Internetforum "Freie Saudische Liberale", das schon bald ins Visier der Behörden in dem konservativen Königreich geriet. Weil Badawi islamische Autoritäten beleidigt haben soll, wurde er 2014 zu zehn Jahren Haft und 1000 Peitschenhieben verurteilt.

Angeblich gehören neben Angela Merkel auch Ex-Kanzler Helmut Kohl, Papst Franziskus und NSA-Whistleblower Edward Snowden wieder zu den Favoriten. Eher außergewöhnlich ist die Nominierung eines griechischen Fischers, der Flüchtlinge rettete. Auch der amerikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump soll eine Nominierung erhalten haben, berichtet CNN.

