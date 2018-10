Auszeichnung in Oslo Friedensnobelpreis geht an Denis Mukwege und Nadia Murad

Der kongolesiche Arzt Denis Mukwege und die Jesidin Nadia Murad werden mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt.

Mukwege gilt seit Jahren als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen und als Aktivist gegen sexuelle Gewalt.

Anders als in den Vorjahren hatten Friedensforscher dieses Mal im Vorfeld keinen eindeutigen Favoriten ausmachen können. Die Zocker in den Wettbüros dagegen schon: Ihre Listen dominierten vor der Auszeichnung die beiden koreanischen Staatschefs Kim Jong Un und Moon Jae In sowie US-Präsident Donald Trump.

Insgesamt konnte die fünfköpfige norwegische Jury in diesem Jahr zwischen 216 Personen und 115 Organisationen wählen. Der mit neun Millionen schwedischen Kronen (etwa 860 000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis wird als einzige der renommierten Auszeichnungen nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben. Hier wird der Preis am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, auch überreicht.

